En una entrevista con Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo, Riquelme, que la semana pasada debió ser asistida durante el fallo dado que se desmayó, se mostró con esperanzas para que el fallo se pueda revertir en las próximas instancias, y se mostró crítica con el rol de la prensa, en especial con los integrantes del ciclo Hay que Ver (El Nueve) y del abogado Fernando Burlando, que representó a Fabbro en una primera instancia.

“Me descompensé por la tensión que veníamos acarreando desde hace mucho tiempo. Soy una persona que tiene mucho carácter, pero cuando hay una injusticia me siento mal. Yo demuestro mucha fortaleza pero también soy sensible. En Argentina, a la gente la condenan por la sociedad. Tengo grandes motivaciones para seguir: él y mi familia”, dijo la recordada “novia” del Mundial de Sudáfrica 2010.

“Veremos en cinco días lo que argumentan los jueces por (los motivos) del fallo de la sentencia. Nosotros teníamos otra visión de la situación. Yo me interiorizaba mucho en otras cosas y, durante todo el juicio, vimos las contradicciones que había”, agregó.

Asimismo, Larissa asegura que el núcleo de la familia Fabbro está a favor del jugador. “Todos piensan lo mismo, mi familia y amigos que lo conocen también”, dijo.

“¿Está manipulada la nena?”, le preguntó Jaitt, en referencia a uno de los argumentos de la defensa.

“Hay un montón de casos, este es un momento de que hay una figura pública y juega en contra porque la sociedad acusa a la gente y juzga a los demás. Antes era diferente. Nos parece raro que hayan ingresado periodistas en un caso tan delicado. Para mí fue una sentencia social”, aseguró la modelo.

“La Cámara Gesell es una testimonial. Se faltó a la verdad, que es totalmente diferente a decir que mienten. Cuando dio su declaración ante el tribunal él pudo dar tiempo, hora y circunstancia de los hechos”, agregó al respecto.

Con respecto a los sugestivos chats entre Fabbro y su sobrina, para Riquelme “hay una mala información de lo que los jueces condenaron. Los jueces no condenaron por los chat porque son captura de pantalla. Los peritos explicaron que nunca les costó tanto recuperar un archivo que no se encontró. El hermano había sacado las fotos del teléfono de la menor y esas conversaciones no salieron del teléfono”.

“Hay conversaciones, pero no son de un índole en el que fueron mostradas en los medios. Los chats publicados no salieron del teléfono de Jonathan ni de la menor, se encontraron charlas normales de ‘te extraño tío’, ‘nos vemos después’ o ‘a qué hora jugas’, agregó.

Riquelme contó que a pesar de la dura condena, Fabbro está “muy tranquilo”. “También mintieron y dijeron que estaba nervioso en la declaración, es totalmente falso. Él pidió a los jueces decir lo que tenía que decir. Hoy la gente juzga por el simple hecho de que alguien sale y dice ‘me hizo esto’, pero no conoce la dinámica familiar. Si mi suegro estuviera vivo esto no pasaba”, dijo.

ADEMÁS:

Con respecto a Darío, el hermano de Jonathan, Larissa dijo que el condenado lo considera “como a su ex hermano”. “Acá (Darío) cambió una familia por otra. Hay tres víctimas: mi suegra, la menor y Jonathan. Yo la conozco a la nena y me duele mucho la situación que está pasando. Me hubiera gustado que los padres la sigan cuidando. La madre de la nena en cada programa va cambiando de versión”, dijo.

“¿Qué pasó con Burlando que fue su primer abogado?”, le preguntó el conductor. “Ya tendremos el momento para encargarnos de eso”, aseguró Riquelme.

“¿Estás enojada con los medios?”, consultó Jaitt.

“Sí. Igual entiendo como son acá en Argentina de sangrientos. Voy a demandar a Denise Dumas y Barbie Simons porque una persona tiene que limitarse. Acá no tengo nada que ver yo, mi suegra ni mi cuñado. Podemos estar o no, pero no tenemos nada que ver. No nos pueden decir que somos cómplices. Primero hay que oler el culo de cada uno y después hablar del otro. José María Listorti es un títere de Tinelli, no le va a alcanzar nunca. Le falta. Que vuelva a nacer porque ni siquiera es simpático. Por algo sigue sentando ahí”, cerró.