L-Gante "descansó" a Granata: "Tengo como cinco premios"

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho", fueron las declaraciones de Granata en su programa de Radio Mitre.

Y agregó: “A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’. Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia".

Finalmente, la respuesta de L-Gante llegó y con un video incluido.

“Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera de que tengo como cinco″, indicó el referente de la Cumbia 420.

En octubre de 2021, L-Gante fue condecorado por el Concejo Municipal de Rosario como “visitante distinguido” en la ciudad, y recibió también críticas a su persona y a su carrera musical.

En esta oportunidad, el cantante de General Rodríguez recibió un premio de la empresa Deco Color SRL por su trayectoria en base al “esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”, distinción que desató la polémica con Granata.

“Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”, remarcó un desafiante L-Gante.