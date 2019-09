Según informó Deadline, el proyecto formaría parte de las ideas que George R. R. Martin entregó al canal como disparador de nuevas series y se centraría en la caída del reinado de la Casa Targaryen.

Incluso parte de este arco argumental se encuentra desarrollado en el libro Fuego y Sangre (Fire and Blood, 2018).

De esta manera los fanáticos tendrán la oportunidad de experimentar una versión de "La Danza de Dragones", una gran guerra civil entre los mismos Targaryen –la cual se ubicaría cronológicamente unos 200 años de la historia centrada en la popular lucha por el trono de hierro-.

Quienes hayan visto la serie recordarán a la pequeña Shireen Baratheon narrando algunos hechos al respecto: "Es la historia de la pelea entre Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon por el control de los site reinos". "Hermanos peleando hermanos, dragones peleando dragones. Para cuando terminó, miles estaban muertos y también fue un desastre para los Tarnagyens, nunca se recuperaron realmente", describió.

En un inicio el desarrollo televisivo de la historia estuvo a cargo del escritor/productor ejecutivo Bryan Cogman, quien no continuaría al frente de los guiones por sus compromisos actuales con la versión de El Señor de los Anillos(The Lord of the Rings) que estará disponible en Amazon.

No es un detalle menor que los showrunners David Benioff y DB Weiss, piezas fundamentales para el éxito de Game of Thrones, se negaron a participar de más shows relacionados y recientemente desembarcaron en Netflix a cambio de US$ 200 millones de dólares.

