Según informó We Got This Covered, ambas partes estarían dispuestas a ceder en sus posiciones. Lo principal: Sony aceptaría el pedido que desató la ruptura y estaría dispuesta a otorgarle el 30% de los beneficios del trepamuros a Disney. Y en este sentido todavía estarían analizando cómo repartir las ganancias en torno al merchandising.

Por otra parte, la Casa del Ratón también accedería a cambiar las condiciones preestablecidas y no se negaría a incorporar al simbionte interpretado por Tom Hardy a la franquicia que lidera Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

En este sentido es importante recordar que la cinta estrenada en 2018 no tenía elementos que le impidan compartir el canon de los Avengers y compañía.

