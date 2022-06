La China Suárez recargada contra L-Gante por su carrera musical

"Querido L-Gante cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales", posteó la China en sus redes sociales.

En su regreso a la Argentina, luego de tomarse unas vacaciones en Europa, L-Gante fue abordado por los programas de espectáculos y al ser consultado sobre la carrera de cantante de la China Suárez y si existiría la chance de alguna producción juntos, el creador de la Cumbia 420 dijo: "¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?".

Siguiendo con el requerimiento periodístico, le preguntaron a L-Gante sobre la relación entre la China Suárez y Rusherking.

"Qué locura, lo re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal", aconsejó el cantante, que durante el último año tuvo un gran crecimiento en seguidores producto de sus éxitos y colaboraciones con referentes como Pablo Lescano y Tini Stoessel.

Sobre sus vacaciones con su mujer e hija por España, L-Gante comentó: "Hicimos un poquito de todo. Salimos a pasear por Madrid y Barcelona. Me gustó que pude andar por todos lados como un niño normal, pero también me gusta volver acá porque se valora el aprecio de la gente. Compartir con la gente es lo que más me gusta".