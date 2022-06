Baby Etchecopar acusó al aire a Cristina Pérez: "No sos buena compañera"

El conflicto se inició cuando Baby comentaba sobre cómo suponía que era el ascenso de las mujeres en La Cámpora, a través de relaciones sexuales o sentimentales con superiores, pensamiento al cual la periodista de Telefé Noticias no quiso adherir y se mostró disconforme.

"Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo", fueron los dichos de Pérez, quien recibió como respuesta: "¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?".

La discusión fue in crescendo y la conductora de “Cristina Sin Vueltas” respondió “No es mi tema” desatando la furia de Baby que le dijo: “¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”.

Baby-Cristina-pase.mp4

Tras lo cual, la periodista del noticiero de Telefé le replicó: "Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no".

"Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y vos el mío tampoco", contraatacó el conductor de "Baby en el Medio".

La discusión finalizó con Etchecopar levantándose de la silla y yéndose del estudio luego de expresar: "Te quiero igual, ¿eh? Quiero a tu novio (Luis Petri), podemos bailar en las fiestas todo perfecto, pero no tengo más ganas de hacer más pases con vos. Despedite que tengo que empezar".

Cristina Perez y Baby Etchecopar aire.jpg

Según informaciones de último momento de fuentes cercanas a la dirección de Radio Rivadavia, ya habría habido un acercamiento entre Baby y Cristina Pérez, limando las asperezas que se escucharon al aire hoy. Lo que no están en condiciones de confirmar aún es si el pase se realizará mañana con normalidad.