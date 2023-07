La decisión de Lucas Benvenuto tras enterarse que Jey Mammon irá a los Martín Fierro

Tras varias semanas de silencio, el exconductor de "La Peña de Morfi" decidió volver a la televisión para hacer la primera entrevista en vivo desde que salió a la luz la denuncia. De manera inmediata, Benvenuto invitó a sus seguidores a un llamativo encuentro que organizará en la red social Instagram.

"Este domingo (9 de julio) a las 19 horas, voy a hacer un video en vivo. Los espero a todos. Vamos a hacer entrega de premios junto a todos aquellos que me abrazaron...", sentenció el joven en sus historias de Instagram junto a los emoji de un cuchillo y de un billete.

Cabe mencionar que la "ceremonia" que realizará el patinador en sus redes sociales será a la misma hora que se emitirá la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 donde Jey Mammon estará presente.

imagepng.jpg Historia de Instagram de Lucas Benvenuto.

El conductor y músico ya había adelantado su presencia en los prestigiosos premios en su entrevista con el programa Intrusos (América TV): “Los Martín Fierro me importan un carajo. No soy tan inocente, hay mucha hipocresía en el medio. Nada más lejos para mí hoy que La Peña de Morfi, pero voy a ir ahí, me voy a sentar en esa mesa porque nada más merecido que esa nominación".

Al finalizar la nota, Jey Mammon volvió a referirse al tema y aseguró que irá a la entrega de los Martín Fierro “con la frente en alto”. "No tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", sentenció el conductor.

Tras la denuncias públicas por abuso sexual que enfrentó Mammon -por un hecho en el que fue absuelto- hace tres meses, el exconductor de La Peña de Morfi informó que iniciará acciones legales por calumnias e injurias contra su denunciante Lucas Benvenuto y Ángel De Brito, entre otros periodistas.

El conductor de TV realizó un cambio de abogados patrocinantes y no hará las demandas con la representación de Fernando Burlando. Juan Martín Rago, el nombre real de Jey Mammon, contará con el apoyo del Estudio Baños.

"Baños & Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia", anunció.