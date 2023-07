“Fernando Burlando dejó de representar a Jey Mammon en lo que hace a los juicios que llevará adelante porque las mediaciones han fracasado”, contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece).

“No han llegado a buen puerto, por lo tanto se iniciarán acciones legales”, agregó, dando su visión sobre los motivos que llevaron al marido de Barby Franco a tomar la decisión.

Luego, el conductor se arriesgó y dedujo la razón por la cual Burlando decidió no representar al humorista: “Burlando no va a representar a Jey en la cuestión de juicios a periodistas, sobre todo, y esto es una opinión personal, no tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales trabaja en lo cotidiano”.

Lussich continuó sumando razones que podrían haber llevado al abogado a querer tener una buena relación con Ángel: “Tiene que intercambiar información, reportajes y tal vez es una situación incómoda para Burlando. Es otro abogado el que llevará adelante las acciones legales”.

Por último, Lussich, dejando a un lado a F Burlando, dio más detalles sobre las denuncias que comenzó Mammon contra ambas personas: “Es para algunos periodistas, en particular, se había dicho que con Ángel de Brito había fracasado la mediación y ya Jey iniciaba acciones y contra Lucas Benvenuto, que es muy particular porque no lo logran notificar porque no hay domicilio en la causa que se le quiere iniciar”.

En Marzo, Jey Mammon quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que en 2020 un joven lo denunció por abuso sexual, hecho presuntamente ocurrido cuando la víctima era menor. “Él tenía 32 años, yo 14″, dijo Lucas Benvenuto, el denunciante, en el programa A la tarde (América). El conductor no solo hizo un comunicado al respecto, sino un video donde aseguró: “No violé a nadie”.

En aquella oportunidad el joven dijo que hace un año y medio había hecho la denuncia. “Me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, dijo. Si bien no dio el nombre y el apellido del hombre señalado, sí aportó pistas que llevaron a entender que se trataba de Jey Mammon.

“Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, aseguró Benvenuto. Luego, en redes sociales, dijo con todas las letras que se refería a él.

Una vez difundidas estas acusaciones, el conductor decidió publicar un comunicado donde aseguró que sufrió “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró”.

Según una resolución judicial, Benvenuto denunció a Mammon en diciembre de 2020, pero la causa se cerró en marzo de 2021 y el acusado fue sobreseído porque el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que el hecho había prescripto.

Jey Mammón irá a los premios Martín Fierro

Este martes se confirmó además que Jey Mammon finalmente reaparecerá en público el próximo domingo, cuando asistirá a la entrega de los premios Martín Fierro, donde “La Peña de Morfi”, el programa que condujo hasta antes de que se conociera la denuncia.

“Él está muy contento, está con muchas ganas. Tiene ganas de ir de mesa en mesa, de ir a saludar, de insertarse nuevamente en su propio medio”, informó la periodista de espectáculos Mariana Brey.

¿Cómo será recibido por sus colegas y por la propia transmisión es una incógnita?