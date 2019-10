La farándula, en modo maternidad: las famosas que están en la dulce espera

Es que por estos días en el mundo del espectáculo se registra una cantidad inusual de chicas que darán a luz en el futuro cercano. Es más, una de ellas ya pasó por sala de parto en estos días. Se trata de Violeta Urtizberea, que estaba en la lista de futuras madres y el pasado viernes 20 acaba de dar a luz a Lila, su primera hija. "La primavera me regaló la flor más hermosa, Lila", publico esta semana la actriz e hija de Mex Urtizberea en Instagram, junto con la primera foto suya con su hijita en brazos. La nena es fruto de la relación que tiene Violeta con el músico cordobés Juan Ingáramo. Otro caso que integraba la lista de artistas en la dulce espera es el de Luisa Drozdek, la actriz de Millenials, que esperaba una nena junto a su pareja el empresario Hernán Nisenbaum. La beba llegó a mediados de agosto último y se llama Delfina. Además acaba de nacer la hija de Paula Varela. Pero aparte de los casos de Violeta, Paula y Luisa, varias otras colegas suyas esperan turno para que nazcan sus bebes. En la lista figuran: Agustina Cherri, Zaira Nara, Eva Dominici, Eugenia Tobal, Belu Lucius y Mery del Cerro. Veamos caso por caso.

Agustina Cherri es una de las que cursa los últimos días de su embarazo. En su caso, con 36 años, será la tercera vez que pase por la sala de partos. En esta oportunidad el responsable de su embarazo es su novio desde hace cinco años, el músico Tomás Pepo Vera. Sus otros dos hijos, Muna de 9 años y Nilo, de 7 los tuvo con Gastón Pauls, su anterior pareja. Durante el embarazo, la ex Chiquititas estuvo de paseo por las playas de Cancún con sus dos hijos mayores. En lo laboral, Cherri volverá al trabajo enseguida después del parto. Es que en noviembre empiezan las grabaciones de la ficción de Pol-ka, Separadas, en la que se pondrá en la piel de una mujer divorciada, con hijos chicos, que trata de rehacer su vida y tendrá una historia de amor con un médico pediatra interpretado por Mariano Martínez.

Otra futura mamá que está en los últimos días de embarazo es Eva de Dominici. El embarazo está en el octavo mes y la actriz, de 24 años, será mamá primeriza. El bebé que espera será varón, según confirmó ella misma, y es fruto de la relación que mantiene con Eduardo Cruz, hermano de la española Penélope Cruz, con quien vive en Los Ángeles.

Luego de la ruptura de su relación con Joaquín Furriel, Dominici viajo primero a Barcelona, donde grabó su participación en la biografía de Maradona que produce Amazon y luego se radicó en Los Ángeles donde conoció al padre de su hijo. Si bien el embarazo se sabía desde hace rato, ella recién lo confirmó hace unos pocos días, debido a que junto con su pareja prefieren no exponer tanto su vida privada, según dijo. “Con Eduardo acordamos atravesar esta primera vez de los dos más unidos que nunca, con total tranquilidad, respetando el tiempo. Tuve ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Sólo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos y recién después del tercer mes”, declaró. Al mismo tiempo sostuvo que el embarazo le brindó una serie de experiencias inéditas, algunas agradables y otras no tanto, pero todas de una intensidad inesperada.

Mamá primeriza será también Eugenia Tobal, en su caso a los 43 años. La actual conductora de Cocineros de noche, en la TV Pública, cursa su séptimo mes de embarazo y según contó tendrá una nena, a la que llamará Ema y es fruto de su relación con Francisco García Ibar, su novio desde hace dos años. La actriz quería quedar embarazada desde hace tiempo, pero tuvo que recurrir a varios tratamientos para lograrlo. En 2011, perdió un embarazo de Nicolás Cabré, con quien estuvo casada siete meses y luego se separó en malos términos. Con el paso del tiempo, decidió ser mamá soltera y realizar un tratamiento médico para lograrlo, como muchas mujeres lo hacen. Pero sus planes cambiaron cuando conoció a Francisco, con quien decidieron intentar ser padres de a dos. Debido a su edad y a que padece trombofilia, un trastorno en la coagulación que dificulta la gestación, tiene que cuidarse mucho durante este periodo. Cosa que hace a conciencia mientras disfruta del momento que está pasando y comparte su alegría posteando fotos en las redes sociales disfrutando de la primavera y brindando consejos saludables para cuidarse del sol.

Por su parte, Zaira Nara está embarazada por segunda vez. Ella y su marido, el empresario turístico Jakob von Plessen, ya tienen una hijita de tres años que se llama Malaika. La conductora de Morfi, todos a la mesa, confirmó la noticia el mes pasado, el 15 de agosto cuando le festejaron su cumpleaños número 31 en el programa. En el festejo aprovecharon para hacer varias tortas de cumpleaños y a la última ella la armó con un chupete y un babero, lo cual le dio pie para anunciar su embarazo. Al momento en que Zaira anunció su embarazo, los rumores que corrían eran que su hermana, Wanda, era la que esperaba un bebé, pero al final esto fue desmentido

Paula Varela, la periodista y locutora que se desempeña como panelista de Confrontados transita también sus últimos días de embarazo. Con su pareja Leonardo Neifert, con quien están juntos desde hace siete años ya son padres de Benicio, que tiene 3 años y medio. Ahora esperan una nena, de la que todavía no definieron el nombre. “No me decido, espero poder ver con claridad en breve que nombre ponerle”, sostiene.

Otra actriz que espera para octubre es Belu Lucius. La actriz que trabaja en Pol ka ya tiene a Bautista, un bebé que nació en agosto de 2018, fruto de su relación con el rugbier Javier Ortega Desio. A poco más de un año de aquél nacimiento nacerá su segundo bebé. Lucius también sufre de trombofilia como Tobal y en su primer embarazo debió aplicarse inyecciones de heparina todos los días. En esta oportunidad le volvieron a hacer estudios y los médicos concluyeron que no había necesidad de medicarla con ese tratamiento. Solamente le dan aspirinetas para evitar inconvenientes.

Violeta pensaba todo el tiempo en comer

Mientras estaba esperando a Lila, Violeta Urtizberea dio a conocer todo lo que experimentaba durante esos meses que fueron únicos en su vida.

Violeta-Urtizberea.jpg

De hecho en algún momento confesó que se consideraba insoportable porque su único tema de conversación era el embarazo y temía espantar a todos los que la rodeaban.

En un programa de Cortá por Lozano al que fue invitada contó varios secretos de su vida encinta. Uno de los primeros fue referente a sus ganas de ir al baño continuamente.

"En general soy muy meona y ahora mucho más: me despierto cinco veces por noches para hacer pis", le confesó a Verónica Lozano.

Más adelante se refirió a la comida y los antojos, un tema recurrente durante los embarazos. "Estoy un poco obsesiva con el tema y pienso todo el tiempo qué voy a comer. Aparecieron algunos antojos, como, por ejemplo, el pochoclo dulce. Me compré la maquina y el caramelo lo hago yo. Me voy a la cama con un balde de pochoclo todas las noches. Hace unos días me cayó mal. Hasta estaba soñando con pochoclo. Otra cosa que como es chocolate con dulce de leche arriba. También me gusta mucho el picante y le meto pimentón a todo. Nada me basta’, comentó.

Lo de Violeta, que acaba de dar a luz, es algo común en muchas mujeres cuando están embarazadas.

Quienes son los futuros papas detras de las mamas famosas

Junto con las figuras famosas que esperan a la cigüeña por estos días, están los padres que no son tan conocidos como sus parejas embarazadas. Veamos un poco quiénes son y a qué se dedican.

La pareja actual de Agustina Cherri es Tomás Pepo Vera, músico de la banda de rock Otro Mambo. Tiene 34 años, dos menos que ella y se conocieron en noviembre de 2014 en el casamiento de Marcela Kloosterboer. Desde entonces están juntos. Durante el embarazo se fueron a pasar unas vacaciones a Punta Cana, con los dos hijos que tiene Cherry de su ex pareja Gastón Pauls.

Eva-de-Dominici.jpg

Eduardo Cruz, la pareja de Eva De Dominici, nació en España y tiene 34 años. Es DJ y compone música para películas en Hollywood. Es además hermano de Penélope y Mónica Cruz. Antes de Dominici estuvo de novio con Eva Longoria. La pareja no habla de contraer matrimonio en lo inmediato, pero Dominici reconoce que si en unos años se encuentran bien juntos es algo que evaluarían hacer.

En el caso de Eugenia Tobal, al hombre que está a su lado, Francisco García Ibar, de 34 años, lo conoció gracias su perro Romeo, dado que él trabaja como adiestrador en un refugio canino y ella llevó allí al animal. Así empezó su historia de amor. Zaira Nara está en pareja desde hace cuatro años con Jakob von Plessen, un criador de caballos, de origen alemán, propietario de unos campos en las afueras de Mar del Plata. Ya tuvieron a Malaika tres años atrás y ahora repiten, pero esta vez el recién nacido será varón. La pareja y padre del hijo que espera Belu Lucius es el rugbier Javier Ortega Desio, jugador de Los Jaguares e integrante de la Selección nacional de rugby.

Finalmente, la pareja de Mary Del Cerro es el DJ Meme Bouquet, con quien ya tienen una hija llamada Mila. Antes de dedicarse a pasar discos, Meme Bouquet trabajaba de diseñador gráfico. Cuando nació su primera hija con Del Cerro consiguió que le dieran permiso para poner música en la sala de parto mientras su mujer daba a luz. Habrá que ver si con el próximo alumbramiento hace algo parecido.

Tobal comparte sus sensaciones paso a paso

Eugenia Tobal hace públicas sus sensaciones relacionadas al embarazo mediante posteos en Instagram.

Eugenia Tobal embarazada

En ellos habla de los cambios que experimenta en el cuerpo, como crecen los volúmenes de distintas partes, la manera en que se experimentan los cambios hormonales y algunos miedos e inseguridades que aparecen durante los nueve meses en que el bebé está en la panza de su madre.

Pero a la par, Tobal reconoce que es una experiencia increíble y que a pesar de las molestias, la mujer en ese estado se siente poderosa. En el caso de Agustina Cherri, sus secretos respecto al embarazo pasan por ciertas conductas que le permiten llegar en buen estado al momento de dar a luz.

Lo primero que cuida es su peso. Trata de llegar a subir a lo sumo un kilo por mes de embarazo.

Por otro lado, Tobal visita a un kinesiólogo que la ayuda a acomodar los huesos para que no aparezcan dolores inesperados durante el tiempo en que espera al bebé.

"Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores, también... Hoy a la distancia entiendo que sólo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden, si tienen que suceder, cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo, que complementó mi vida, y hoy juntos hacemos camino al andar @lamanada te amo amor...", escribió en las redes sociales Eugenia cuando confirmó públicamente el embarazo.

Rumores de embarazo que quedan basados en interpretaciones erróneas

Uno de los tópicos habituales del ambiente artístico son los rumores de embarazos que luego no se concretan. En nuestro ambiente uno de los rumores de embarazo más cercanos en el tiempo fue el de Laurita Fernández, de quien se decía que estaba esperando un hijo de Nicolás Cabré.

"No me enoja que se invente algo así porque sería una noticia maravillosa, pero no es el caso. No es el momento y nada que ver lo que se dijo", sostuvo la actriz y bailarina al desmentir la versión.

Un mes atrás, otro rumor de embarazo falso recayó sobre la figura de Wanda Nara. La versión de que la esposa de Mauro Icardi iba a tener su sexto hijo y el tercero con su actual pareja surgió a partir de una foto publicada en las redes.

En ella Wanda aparecía tomando sol boca arriba y la pose mostraba un tamaño de panza sospechoso. Para colmo ella se quejaba de no poder tomar alcohol y de tener que conformarse con agua. Finalmente todo resultó en una confusión que desapareció ni bien su hermana Zaira anunció su embarazo.

Pero así como en el ambiente de la fama local corren versiones sobre visitas de la cigüeña que no son reales, entre los famosos en el mundo pasa lo mismo. Actualmente los medios del corazón europeos sostienen que posiblemente la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, esté esperando su segundo hijo. ¿La evidencia? Que en las fotos en las que parece últimamente viste ropa muy holgada.

Otra que acaba de desatar rumores de posible embarazo es la cantante y actriz Rihanna. Los rumores se sustentan en que hay fotos en las que posa apoyando las dos manos sobre la barriga. Para colmo en una declaración a los medios acaba de decir: "Soy una mujer afroamericana. Vengo de una mujer afroamericana que vino de otra mujer afroamericana y yo voy a dar a luz a una mujer afroamericana". Frase suficiente para que algunos colegas decreten su embarazo y hasta le asignen fecha probable de parto.