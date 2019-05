El tema ya es “historia antigua”, aunque por alguna extraña razón, los medios de comunicación vuelven una y otra vez sobre los términos que las dos modelos se propinan de manera indirecta, así que Moria Casán, en Incorrectas, decidió darle una vuelta de tuerca.

ADEMÁS:

Aprovechando que tiene a Viciconte entre sus “vayainas empoderadas”, la One decidió hacer una entrevista a Mica pero ésta no movió los labios, sino que se sentó en el sillón de los invitados y dejó que hable su “voz interior” en referencia a los dichos de Amalia Granata que en Pamela a la Tarde, había asegurado que tanto Viciconte como Cubero, están “calientes” con Nicole.

“Granata que diga lo que quiera, y le pediría que no se meta en mi vida. Nicole es la mamá de las nenas, las tuvo con él y por eso está en medio de nuestras vidas pero a mí lo que hace ella no me interesa absolutamente nada”, dijo la “voz interior”.

Acto seguido, Moria habló con Cesar Carozza, el abogado de la ex guardavidas marplatense, que contó al aire que le aconsejó a su defendida que mantenga el silencio al respecto, aunque adelantó que apelará la medida.