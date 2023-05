La madre del séptimo hijo de Robert De Niro es una campeona de Kung-fu

Cuando en un reportaje con el sitio ET Canadá, se le preguntó por sus seis hijos, el neoyorquino comentó: "Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé", aunque prefirió no ahondar en detalles sobre el nuevo miembro de la familia (aún no se sabe el sexo) ni quién es la mamá de la criatura.

Como era de esperar, lo laboral quedó relegado a un segundo plano ante la confirmación de que acaba de tener un bebé y más aún con el halo de misterio en torno a su pareja. ¿Qué se sabe ahora?

Según el Daily Star de Inglaterra, la madre del séptimo hijo del actor de Hollywood sería Tiffany Chen. La mujer, de 45 años, es una profesional de las artes marciales con un currículum impresionante, ya que ha acumulado 43 medallas de oro y varios campeonatos mundiales a lo largo de su carrera.

1_PAY-Robert-De-Niro-is-a-father-again-at-79-Actor-is-seen-with-girlfriend-Tiffany-Chen-on-March-22nd-whe.jpg Los rumores de romance entre Robert De Niro y Tiffany Chense comenzaron en 2021.

¿Cómo se conocieron? Los rumores de romance entre De Niro y Chen comenzaron en 2021, aunque en realidad la pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la película "Pasante de moda" ("The Intern").

La historia era coprotagonizada por Anne Hathaway, quien se pone en la piel de una directora ejecutiva adicta al trabajo, con el legendario actor realizando tareas en su empresa como pasante senior. En la trama, Tiffany tuvo un pequeño papel como instructora de Tai chi que ayuda al personaje del actor.

Además de ser una deportista que multipremiada, la novia del Robert de Niro, quien es 34 años más joven que él, es escritora. Tiffany Chen es autora de "Step by step Tai Chi" donde habla del poder y los beneficios que tiene la disciplina en la vida de las personas.

De Niro se casó anteriormente dos veces: comparte dos hijos, Drena, de 51, y Raphael, de 46, con su primera esposa, Diahnne Abbott, y dos hijos, Elliot, 25 y Helen, 11, con Grace Hightower. También es padre de los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia, Toukie Smith.