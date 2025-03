Capitaneada por Joaquín Daglio -responsable de los extraordinarios mashups de Biri Biri Records- esta banda combina el humor y diferentes géneros musicales, sus integrantes le ponen el cuerpo -literalmente- y le dan sentido a las historias, con personajes desopilantes que llevan a los espectadores por viaje a una gran ilusión.

LA MAR (1).jpg

Sus espectáculos en vivo funcionan como una suerte de "Mil y una Noches" musical, que emociona e invita a reírse de nosotros mismos. Lo variado de su estilo y lo particular de la propuesta hace que los espectáculos de La Mar en Coche sean tan lúdicos como disparatados, tan cómicos como poéticos, tan entretenidos como profundos.

Captura de pantalla 2025-03-06 a las 1.47.19p.m..png

"Lo que nos pasa es la contracara de lo que no nos pasa, no pudiendo evitar que pase. Eso nos pasa, incluso cuando no nos está pasando" (Prudente Decoro. autor anónimo)

La Mar en Coche comenzó sus presentaciones en teatros y café concert de la escena porteña en 2006. Desde entonces y de manera ininterrumpida presentó los espectáculos -"Con la música a otra parte", "El sentido de lo mismo", "La Máquina Alfabética-Semántica", "El Macareo Musical", entre otros- en espacios como Velma Café, Lucille Bar, The Roxy Bar, The Cavern, C.C. Matienzo, Caras y Caretas y Rondemán Abasto

Captura de pantalla 2025-03-06 a las 1.45.16p.m..png

La banda está integrada por Joaquín Daglio (voz y guitarra), Sabrina Kerner (voz y teclados), Gastón Levy (voz y percusión), Ariel Perelsztein (voz y acordeón), Marcelo Zetlenok (voz y saxo tenor), Adrián Pérez Petit (bajo) y Hernán Scacovsky (batería).

La Mar en Coche presentará "Con todo lo que nos pasa" este viernes 7 de marzo, a las 21, en Rondemán Abasto -Lavalle 3177-. Entradas en venta a través de Rondemán