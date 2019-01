La media hermana de Thelma Fardín: "Estoy segura de que Darthés no la violó"

La media hermana de la actriz descree del testimonio de Fardín sobre lo ocurrido en la gira de Patito Feo en 2009 en Nicaragua. "Yo no sé si hubo alguna situación real entre Thelma y Juan Darthés. Lo que sí, él me dejó sin argumentos cuando salió a decir que estuvieron en el mismo cuarto. Pero estoy segura es que Darthés no la violó", indicó.

Las declaraciones de Lescano fueron realizadas en una entrevista a un medio cordobés y no tienen carácter probatorio. Sin embargo, la hermana opinó del tema comparando la situación que denunció en la justicia Fardín con una experiencia que ella misma vivió cuando era más joven. "Cuando a mí me pasó de verdad, yo pasé por 800 pericias médicas. Me revisaron 20 médicos, me inspeccionaron hasta las uñas de los pies, me hicieron cámara Gessell", dijo.

Un día antes de esta entrevista, Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardín, publicó en sus redes sociales el estado real de la causa informado por el Ministerio Público de Nicaragua. En el texto dice: "En la actualidad el caso se encuentra desarrollándose en la etapa de investigación, obtención de pruebas de los hechos ocurridos en Managua. Además, se están proponiendo elementos de prueba testificales, periciales y documentales". Es decir, se generó la investigación para que se hagan más pericias médicas e inspecciones, tal cual se aborda en estos casos.

Al respecto, Fernando Burlando indicó que "ya incorporó la declaración" de la hermana en la causa que lleva por el Caso Darthés.

Más allá de esta situación, en la charla que tuvo con Radio del Centro 99.9, Lescano indicó: "Es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar, como veinte veces".