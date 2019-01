Ahora, después de la denuncia por violación de Thelma Fardin a Darthés, Calu se animó a dar detalles de lo que pasó en aquellos días y ahora en una charla con Intrusos reveló la trastienda de aquel tuit y además dejó al descubierto el apoyo que recibió por parte de Ricardo Darín, con quien hacía una película en esos años, lo que también pone en evidencia a Ana Rosenfled, quien defendía a Darthés, por su papel en el caso.

“Cuando estaba grabando Dulce Amor también estaba filmando Tesis con Ricardo Darín, y le comentaba como compañero las situaciones que había vivido. Al año, me pongo de novia con el Chino y ellos fueron mi contención y mi familia porque mis padres estaban en Córdoba. Te lo cuento así tal cual porque ya está: recibo un llamado de mi representante en ese momento, que me decía ‘ya twitteá que Darthés es un caballero, así esto se termina”, comenzó Rivero.

Calu Rivero Victoria Egurza

Y enseguida contó cuál fue su reacción ante el pedido de su representante: “Yo dije ‘¿y mi dignidad?, ¿cómo voy a twittear algo para que se termine?’. Entonces me vio tan mal Ricardo, me acuerdo perfecto de estar en el living con Clara, el Chino y Flor (Bas). Me vio tan mal que me dijo ‘conseguime el teléfono de Ana (Rosenfeld) y vamos a ver qué pasa, qué quiere’. Hace cuatro años era otro el momento y ahí es cuando él la llama directamente, yo no hablo con Ana, pero estaba al lado de él”, continuó con su relato.

Calu dio los detalles de esa charla entre el actor y la abogada y contó: “Le dice: ‘Hola Ana, Ricardo Darín te habla. No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo porque lo único que te aconsejo es que no te va a convenir a vos que defendés a las mujeres’. Ella le dijo que yo no hiciera nada, que lo único que pasaba es que él quería ir a la fiesta de Caras y quería sacarse de encima a los periodistas. Yo dije ‘no puedo creer que estoy viviendo semejante mierda y él piensa en la fiesta de Caras’. Te juro que lo digo acá porque me cansé de seguir tapando”, contó Calu.

Obviamente que esto desató la ira de Rosenfeld ya que en noviembre pasado, cuando todavía era abogada de Darthés, había asegurado que en 2013 el actor había querido iniciar acciones legales contra Calu, pero que Ricardo Darín había intercedido. "Yo frené la actuación judicial que me encargó en ese momento Juan, a pedido de Ricardo Darín. Recibí un llamado telefónico y me comentó 'Mire, Ana, soy Ricardo Darín'”, contó. Según Calu la historia es muy distinta…

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

