La millonaria demanda contra Alexis Mac Allister

A diecinueve meses del final de su relación que los unía -luego de la finalización del Mundial de Qatar 2022-, se difundió la noticia de que la influencer de 25 años, le exige una importante compensación económica al jugador de la Selección Argentina, por los cinco años que duró el vínculo.

Camila Mayans que convivió con Alexis Mac Allister en Inglaterra, justificó su decisión de demandarlo “Porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho”.

Camila Mayans junto a Alexis Mac Allister

Para terminar, la influencer habló sobre las repercusiones que tuvo la noticia en las redes sociales, fundamentalmente por parte de los fanáticos del jugador de Liverpool “Diga lo que diga, van a opinar igual, me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuve y lo que hice”.

Para aclarar el contexto general de la demanda presentada por Camila Mayans contra Alexis Mac Allister, el abogado Ignacio Trimarco, patrocinante de la demandante, se presentó en el programa "Intrusos" (América TV) y explicó que su clienta está amparada por lo que establecen las normas vigentes “La ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Esta ley tiene una perspectiva de género y tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no se formalizó con un casamiento”.

Trimarco -el abogado que logró el acuerdo entre Camila Homs y Rodrigo De Paul- afirmó que el pedido de de su clienta es absolutamente legítimo “Le corresponde a toda persona que convivió más de dos años de manera pública, notoria, pacífica. Camila no quiere mediatizar esta cuestión. Lo que se pide es confidencial como en toda causa de familia”.

Además, el Dr. Ignacio Trimarco desmintió a la madre de Alexis Mac Allister que declaró públicamente que la familia le había pagado los dos años de alquiler del departamento a Camila “Es falso y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto. Y también hablan de un dinero que no tengo documentado cuánto, pero en caso de que se haya entregado va a ser descontado de lo que el juez entienda que corresponde”.

Para terminar, el abogado explicó el estado actual de la demanda de su clienta “Hubo una mediación, no hubo acuerdo, -por eso- está la demanda presentada y está en proceso judicial”.