La nueva canción de la China Suárez, entre Floricienta y Andrés Calamaro

En el comienzo de la letra autorreferencial, la China canta “Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía, a veces no se qué hacer cuando se quieren meter, está mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo” haciendo una clara referencia al período tempestuoso que atravesó el año pasado cuando trascendió su encuentro en un hotel en París con el futbolista argentino Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

Si bien la letra no ha generado controversias, la melodía fue sometida a varias comparaciones, entre las que se cuentan el famosísimo tema “Flaca” de Andrés Calamaro y “Flores Amarillas” de Cris Morena (para Floricienta). En redes, algunos también marcaron similitudes con “Todas Tus Canciones” de Daniela Herrero.

En la nota que la China Suárez brindó, el viernes pasado, en el programa "Basta de Todo" que conducen Matías Martin y Clemente Cancela, niega cualquier semejanza con el tema "Flaca" de Andrés Calamaro, pero no descarta la influencia de Fabiana Cantilo, a quien dice admirar desde siempre.

La palabra de Calamaro

El propio “salmón”, fue uno de los primeros en negar la semejanzas entre ambas canciones “son mas las diferencias que las coincidencias” y luego agregó "Flaca está grabada el siglo pasado, es lícito grabar algo parecido. No es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica… Es un instrumental con voces grabada. La primer melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk. La gracia de ‘Flaca’ es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”.

Sin embargo, después de algunos comentarios en las redes sociales por parte de fans al propio Andrés Calamaro, el músico termina aceptando que quizás haya algunas similitudes en la melodía.

La palabra oficial de SADAIC

Según Guillermo Ocampo, director de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), "Para que una obra sea considerada plagio hay que comprobar la intencionalidad del hecho. Se puede hacer la denuncia por la vía penal -contemplado por la ley 11.723 de la propiedad intelectual- o en nuestra institución".

Y explicó que es lo que hace la sociedad que dirige. “Nosotros hacemos el análisis y vemos si se considera que hay o no similitud, pero no calificamos, no somos autoridad de resolución” y agregó que "lo que hace en esos casos es acercar a las partes en pos de un acuerdo, pero es la Justicia la que impone penas en caso de que se considere que hubo efectivamente plagio".

Otra acusación

En abril de 2021, Eugenia Suárez fue acusada de plagiar a la diseñadora venezolana Clarissa Egaña, de la marca "Port de Bras". Al respecto la modista compartió su punto de vista en las redes sociales: “No solo ella. También Devon Windsor (actriz estadounidense) y muchas de estas influencers con millones de followers que creen que el trabajo que hacen las marcas independientes no tiene valor y lo toman como si nada para hacerse llamar diseñadoras. Es una lástima y hacemos lo que podemos para evitarlo, pero (estamos) enfocados en seguir adelante y diseñando algo nuevo que sin dudas será copiado una y otra vez. Argentina ha sido el país más increíble en denunciar este plagio. Ni en Venezuela hemos tenido tanto apoyo cuando nos copian en nuestro propio país”.