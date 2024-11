La reacción de Camila Homs y el pedido de disculpas de Lizy Tagliani tras el cruce

Los clips del incómodo momento no tardaron en viralizarse y rápidamente Cami Homs se volvió tendencia en X (exTwitter) con miles de usuarios defendiéndola de los comentarios despectivos de Lizy.

Todo ocurrió este domingo cuando Susana Giménez estrenó un nuevo juego en su programa llamado “Mi Pareja Puede” y que contó contó con la participaron las parejas de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Camila Homs y Sebastián Sosa.

Estos últimos fueron los ganadores de 5 millones de pesos y un viaje todo incluido al caribe mexicano. La pareja de Homs y Sosa ganaron el premio mayor, superando a sus competidores en los diferentes desafíos. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por un comentario de Lizy que no tardó en viralizarse.

“Qué suerte tiene esta cornuda”, se la escucha decir a la conductora. Lejos de terminar ahí, agregó: “Estos gatos siempre tienen suerte. ¡Qué bronca esta argolluda! Aguante Tini”. Luego de lo ocurrido, desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, Cami compartió un clip en el que se la ve celebrando con José en el camarín.

“Los que ganan festejan como quieren”, dice entre risas mientras alza una copa con lo que podría ser un gintonic. “Obvio”, le contesta él. Luego, la modelo publicó una postal del momento en que ella y su pareja se consagraron ganadores de la competencia. Allí se los ve abrazándose de manera afectuosa, con luces y público desenfocado en el fondo.

“Mi ganador más hermoso”, escribió ella en una selfie en la que ambos aparecen sonrientes luego de participar en el programa de Susana.

Mientras que la conductora de La peña de morfi compartió un comunicado refiriéndose a su actitud en el ciclo de Telefe: “Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice”.

También habló en su programa en Radio Pop. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total. Primero, quiero aclarar que lo filtrado no dice ‘cornuda’, sino ‘argolluda’”, comenzó Lizy, reconociendo la gravedad del incidente.

“Obviamente, las disculpas se las mandé y que, sea lo que sea, ella me diga todo lo que quiera, tiene derecho a no aceptarlas y a sentirse ofendida. Lo que más me apena es no haber podido dar la vuelta y en el afán de hacerme la picante, la viva, la resentida por perder, no darme cuenta”.

Por otro lado, se refirió a la repercusión que obtuvo ante los televidentes: “Es como si hubiera sido personal y solo la vi dos veces donde fue hermosa conmigo. Me agarró un ataque de ira, que no lo era porque me estaba divirtiendo. No me cuenta. Sabía lo que hacía, pero pensaba que era lo más y no me dejaba dormir. No puedo hacer nada, no es un delito ni puedo hacer nada con las opiniones del otro. Me chupa un huevo perder los trabajos, me puedo poner a peinar”.

“Ayer fuimos a concursar, me puse en modo rival. Me encanta que haya ganado, mi objetivo era promocionar mi regreso a Carlos Paz, pero no sé qué pasó. Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años", dijo.