L-Gante: "Desde que estoy con Wanda no me drogo, no fumo y no tomo más"

“Siempre te escuché hablar bien, tirar la buena. Estoy en un estado relajado, liberado”, le dijo el artista a la conductora, muy tranquilo a pesar del contratiempo que había sufrido hace pocos minutos, y agregó: “Me cambió la mente desde el juicio. Estaba triste porque mi familia se preocupaba, pero me ponía fuerte, quería que sepan que estaba para presentarme y resolver."

“Yo notaba que me necesitaban preocupado y desesperado desde la querella, pero cuando me puse a disposición fue su peor pesadilla porque no pudieron probar nada. Tengo fe de quedar libre de cargo ”, siguió. Al ser consultado sobre su relación con Wanda, L-Gante aseguró que “estas últimas fechas nos estamos viendo más seguido. Hubo un par de peleas, pero no un enojo que te lleve a cortar relación. Capaz que después de acá voy para verla”.

Según se informó, el cantante y la conductora y empresaria estuvieron juntos el fin de semana: él participó de la fiesta de "Bake Off: Famosos" y ella pasó tiempo junto a Jamaica, la pequeña hija que Elián Valenzuela, verdadero nombre del músico, tuvo con Tamara Báez. “El último tiempo con ella estoy centrado, relajado. No fumo más, no me drogo más, no tomo más. Lo que más me gusta de ella es su manera de ser, sus consejos, es una gran persona, una gran mamá”.

L-Gante Wanda Nara Bake Off.jpg L-Gante y Wanda Nara compartieron una emisión de "Bake Off: Famosos".

L-Gante volcó en plena tormenta

El artista cerró su intervención con un pedido de perdón por la llegada tarde al programa. “Tuve un inconveniente por el tiempo y un descarrilazo con el auto que después te vas a enterar. Te pido mil disculpas”. El cantante volcó camino a la entrevista en canal Trece y, aunque informaron que se hallaba en buen estado de salud, “estaba en shock y asustado” cuando llegó al estudio, confirmaron fuentes del ciclo a la Agencia Noticias Argentinas.

“L-Gante venía en una camioneta Audi con su representante y mordieron camino, no se veía nada porque estaba lloviendo, dieron dos giros, cayó a la zanja y volcó”, agregó Lucas Bertero, periodista de Radio Rivadavia. En tanto, el abogado del cantante, Nicolás Payarola, iba en un auto detrás y, al ver el accidente, se acercó a auxiliarlo.

Al comprobar que estaba bien, el cantante le pidió que lo lleve hasta el canal para poder hacer la nota que estaba prevista. Bertero estaba dentro del estudio y pudo hablar con L-Gante, quien le contó lo sucedido y le explicó que recién allí estaba “cayendo” que tuvo un vuelco con su auto. El vehículo, en tanto, quedó en la zona del accidente con agentes policiales y su representante.