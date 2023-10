Lali Espósito "huyó" de la prensa después de votar

Rodeada de algunos seguidores y fans que notaron su presencia en el centro de votación, la cantante se hizo presente vestida de negro con gafas de sol oscuras y se mostró muy contenta de emitir su voto, pero su alegría pareció terminar ante las simples preguntas de una periodista de TN show que quiso saber sus sensaciones en una nueva jornada electoral, a 40 años de la Democracia.

Mientas la intérprete se alejaba del centro de votación, contestó -de forma evasiva y sin detenerse para la nota- las consultas que la cronista del canal de noticias TN le realizaba de forma muy respetuosa “Me siento bárbara. ¡Aguante la democracia!” expresó la ex "Casi Ángeles" que, al ser consultada sobre la situación actual del país, prefirió no opinar y evitar las polémicas -mientras aceleraba el paso “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Mientas se alejaba del centro de votación instalado en el Predio Rural de Palermo, Lali Espósito intentó enviar un mensaje a los argentinos que la conocen “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

El domingo 13 de agosto, luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones PASO -Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias- en las que Javier Milei -candidato presidencial de La Libertad Avanza- resultó el gran ganador, Lali Espósito publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje que desató la polémica "Que peligroso. Que triste."

Por ese mensaje, la cantante recibió una ola de críticas -y hasta agresiones- de seguidores molestos por su comentario, fundamentalmente reprochándole estar alejada del día a día de la Argentina y de haber tenido contratos con el Estado y por ese motivo habló sobre la violencia en las redes sociales y aseguró que no está arrepentida de haberse manifestado en contra del economista.

“Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos”, dijo la artista.