El drama de María Julia Oliván: se quemó el 25% de su cuerpo

La conductora debió ser internada de urgencia en la terapia intensiva del Hospital Alemán, donde permanece desde hace dos días bajo observación y tratamiento por quemaduras.

La periodista relató: "Ayer estaba repasando la obra con una asistente y me quemé toda. Me prendí fuego y tengo el 25 por ciento de mi cuerpo comprometido. Estoy en terapia intensiva y me están por llevar al quirófano”, relató con crudeza.

El accidente ocurrió después de que había grabado un informe sobre la guerra entre Irán e Israel para Border Periodismo, su canal de YouTube, ubicado al lado de su casa. Tras finalizar el trabajo, Oliván volvió a su hogar con frío y decidió encender una chimenea ecológica. Fue entonces cuando se produjo el incidente.

“Tenía frío y ahí tengo una chimenea a la que hay que ponerle etanol. Son de esas modernas, que le ponés etanol y aparece un fueguito de fondo, como algo muy cool y canchero. Pero me terminé prendiendo fuego: me agarró una llamarada en el cuerpo…”, contó en redes sociales.

“Estoy viva de milagro. Gracias a Dios no me agarró la cara ni los brazos. Pero me quemé el 25% del cuerpo: las piernas y el torso”, relató Oliván en una publicación que rápidamente generó mensajes de apoyo y preocupación entre sus seguidores y colegas.

“Nunca experimenté un dolor semejante”, escribió la periodista, visiblemente conmovida. “El primer día me pusieron morfina, pero después preferí estar lúcida y pedir calma y contención para resistir.”

A pesar de la gravedad de las lesiones, Oliván ahora se encuentra en recuperación en terapia intermedia. Sin embargo, el proceso será largo: deberá evitar la exposición solar, continuar con curaciones diarias y utilizar una malla compresiva especial durante varios meses para evitar secuelas.

Contó que acostó a su hijo Antonio, de 4 años, y volvió a Border y ahí se produjo el accidente con la chimenea.

La periodista destacó la ayuda de su colega Valentina Bonadeo, hija de Gonzalo: "Estaba trabajando conmigo, que está por estrenar un programa en Border... y ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa”. La periodista siguió el consejo en el acto: “Entonces me saqué la ropa, encendida, y como pude subí al primer piso y me tiré abajo de una ducha fría”.

Internación y pronóstico

El accidente fue de tal magnitud que obligó a Oliván a cancelar todas sus actividades previstas. Entre ellas, el estreno de su obra Catarsis de Mamis, pautado para el viernes 20 de junio en el Teatro Metropolitan, quedó suspendido por tiempo indefinido.

Desde su internación, Oliván publicó un video donde se mostró consciente y estable, aunque visiblemente afectada. Agradeció el apoyo recibido y pidió comprensión por la postergación de su proyecto artístico.

“Me salvaron de milagro”, expresó, aludiendo a la gravedad del accidente. Los médicos ya realizaron una primera intervención quirúrgica, y ahora resta observar la evolución de su cuadro clínico.

Un proyecto atravesado por la maternidad y el TEA

Catarsis de Mamis es una obra que tenía un fuerte componente autobiográfico y social. Oliván la escribió a partir de su experiencia personal como madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), temática que ya había abordado en su libro homónimo y en el podcast Chat de Mamis.

El proyecto marcaba también un nuevo paso en su carrera como directora teatral, sumando otra faceta a su trabajo como periodista, productora y referente en temas vinculados a la maternidad, la diversidad y la salud mental.

El futuro y la recuperación

En su video, Oliván no perdió el humor ni la esperanza. A pesar de las dolorosas lesiones, se mostró agradecida por estar viva. A medida que avance su recuperación, evaluará nuevas fechas para el reestreno de la obra.

El testimonio conmovió profundamente en redes sociales, donde colegas, figuras del espectáculo y cientos de seguidores le expresaron su solidaridad y deseos de pronta mejora.

María Julia Oliván es reconocida en los medios argentinos por su trabajo como periodista, conductora y productora, además de haber formado parte de ciclos como “Intratables” y “Duro de Domar”. En los últimos años, se volcó a proyectos relacionados con el periodismo narrativo y el abordaje de temas vinculados al autismo y la diversidad neurológica, a partir de su experiencia como madre.