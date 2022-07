Lali Espósito, la primera ladrona de "La Voz Argentina"

Luzía Cavalli, la cantante que competía contra Francisco Escubero para ver cuál de los dos era elegido por el equipo de Mau y Ricky para permanecer en el programa, fue elegida por Lali para que forme parte de su equipo dado que los cantantes venezolanos no la habían elegido y estaba por quedar afuera del certamen.

Embed

"No se puede ir esta voz del programa, es imposible, bienvenida al Team Lali", expresó Lali a Luzia y le pidió a la propia participante que apriete el botón. "¡Se autorobó!", dijo con asombro Marley en medio de la euforia de todos en el estudio, especialmente la de Mau y Ricky, quienes no podían ocultar la alegría porque Luzía no se iba de la competencia.

El look de cantante pop

Esta vez el look de Lali dio de que hablar, ya que apareció en el programa con un ajustado y cortito vestidito negro que tapó con una chaqueta estampada en color verde, pero lo que sin duda se robó todas las miradas fueron sus llamativas botas, y su cabello morocho con largas extensiones.

"El peinado medio morticiada, es Morticia, pero a vos te queda bien", le comentó el presentador a Lali Espósito, haciendo alusión a la madre de la Familia Addams. La cantante no se quedó callada y pidió que el conductor la compare con Merlina, la más joven de esa famosa familia.