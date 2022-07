El Hotel: se fue Locho y quedaron los cuatro finalistas

El animador, que arrastraba una lesión en el pie, perdió ante el periodista y entre lágrimas se despidió del programa.

"Acá aprendí que tenía más fuerzas de la que creía y que me entran más balas de las que creía. No me quería ir, pero estas son lágrimas de felicidad porque acá aprendí muchas cosas y me sentí muy contenido", dijo Locho luego de la competencia.

Por su parte, Walter comentó: "Estuvo durísimo y Locho demostró que dio todo aunque no haya estado al 100 por ciento. Lo dio todo".

Embed

De esta manera, los finalistas por los diez millones de pesos son: Alex Caniggia, Martín Salwe, Lissa Vera y Walter Queijeiro.

RATINGS

Durante el Prime Time del lunes, el programa más visto en la televisión abierta fue el concurso La Voz Argentina, por Telefé, con un promedio de 15.8 puntos, contra los 10.6 de Los Ocho Escalones del Millón y los 9.9 puntos de El Hotel de los Famosos, ambos por El Trece.

Además, la noche del lunes tuvo los 10.9 puntos de la novela extranjera de Telefé Fugitiva.

Entre los noticieros, Telefé Noticias se llevó la franja con 10.6 puntos, por encima de Telenoche, que registró 8 puntos.

Bendita, por Canal 9, fue el magazine más elegido, con 4.7 puntos, y le ganó con claridad a LAM, de América, que hizo 2.7.

Durante el mediodía y tarde, lo más visto fue El Noticiero de la Gente, de Telefé, con 9.1 puntos, y también hizo un buen número la novela Zuleyha, por la misma señal, con 8.6 puntos.