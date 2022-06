Le pegaron al imitador argentino de Michael Jackson al confundirlo con Felipe Pettinato

A través de un posteo en la red social Instagram, el cosplayer contó la terrible situación que le tocó vivir cuando acompañó a su pareja a tomarse un micro para que regresara a su ciudad.

“Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, detalló.

Blanco buscó refugio en el baño pero todo empeoró: "Cuando entré allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘Noo a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato pero seguían en la suya”.

“¿A dónde hemos llegado? Estuve un tiempo bastante encerrado en casa, cumpliendo con unas obligaciones laborales y cuando retomo actividades no puedo ni caminar por la calle porque tengo miedo. Toda mi familia está asustada por este tema, mucho más que yo mismo”, cerró el joven, que se realizó varias cirugías estéticas -por más de 30 mil dólares- para parecerse al Rey del pop.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Blanco (@leoblanco1)

Cabe recordar que Felipe Petinatto fue internado en una clínica psiquiátrica luego de que se produjera un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano en el cual murió calcinado un amigo del joven.