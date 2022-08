Leo García pidió disculpas por sus declaraciones en Intrusos

"Recién me entero de los Gardel, si Gardel se levantara… mamita! Cuanta falta de talento y premio comprado y la acomodada ahí metida un asco", había posteado el artista a su Twitter y al ser consultado por los periodistas, con su mención a la "acomodada" hacía referencia a Tini, por ser la hija del productor Alejandro Stoessel.

Además, cuestionó la ausencia de Lali Espósito, a la que eligió como "la más exitosa del año en nuestro país", y dejó entrever que la jurado de La Voz Argentina no habría sido invitada para no sacarle protagonismo a Tini.

Desde Intrusos lo invitaron a Leo García para que haga su descargo de sus explosivos mensajes.

En el piso, el cantante no se guardó nada y volvió a apuntar contra la intérprete de la Triple T: "Los que la eligen son víctimas de la publicidad".

También criticó a nuevos artistas como Wos, Tiago PZK, Nicki Nicole y Trueno, quienes estuvieron en los últimos Premios Gardel.

Luego, desde las redes, Leo García pidió perdón porque había ido a la entrevista bajo efectos de fármacos.

"Mil disculpas, pasó que anoche tomé un alplax entera porque no podía dormir y les caí dopada al piso así que no entendí nada de lo que me preguntaron y tampoco lo que respondí", compartió.

El artista lleva un tiempo criticando el éxito de Tini, ya que él considera que lo que ella hace “no es música” y le atribuye todo lo logrado a su papá, ya que Alejandro Stoessel es productor con grandes influencias en el mundo de la música y del espectáculo.

"Yo digo tofo lo que muchos artistas no se animan a decir", remarcó.