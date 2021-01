Leo Montero pidió disculpas por la utilización de femicidio

Aclaracion. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds c el respeto y altura q me manejo c estos temas. Gracias !!