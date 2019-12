En agosto, Yanina Latorre (50) tomó la decisión de separarse de Diego Latorre (50), con quien compartió 25 años de pareja y tuvo dos hijos, Lola (18) y Dieguito (16).

Sin embargo, la panelista de Los Ángeles de la Mañanacomunicó la noticia recién en diciembre, pocos días después de que su hija quedara eliminada del Súper Bailando y en medio de rumores una tercera en discordia, versión negada por el comentarista deportivo.

"Siempre le tuve miedo a la separación de mis padres, no podía soportar que no murieran juntos... Lloré un montón con ese impacto e hice de mamá de mi hermano, Dieguito, para que no viera la tele, así no le hacía mal", agregó Lola.

Afectada por la ruptura amorosa, Lola confesó sin rodeos cuánto la impactó y la entristeció el fin del matrimonio de sus padres, pese a la cerca y armoniosa relación que conservan como familia. "Mi mamá no lo quería blanquear porque sabía que no me podía parar ahí (en el Bailando) para hablar acerca de eso", concluyó.