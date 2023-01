Golden Globes.jpeg

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció, en un comunicado, el primer grupo de presentadores que subirán al escenario cuando se entreguen los Globos de Oro serán el cineasta Quentin Tarantino, la actriz Ana de Armas -nominada por "Blonde"-, Jamie Lee Curtis -nominada por "Todo, en todas partes, al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"). Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

Asimismo se prevé la asistencia de Austin Butler, protagonista de "Elvis", Kevin Costner por la serie "Yellowstone", los directores Rian Johnson, de "Glass Onion: A Knives Out Mystery", Guillermo del Toro -que suma tres nominaciones- por "Pinocchio" y James Cameron, en su regreso con "Avatar: El sentido del Agua".

El escándalo de 2022

La confirmación de las diferentes personalidades de primer nivel le da un respiro a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood -organizadores de los Globos de Oro- en este momento en el que tratan de recuperar su prestigio luego de que una investigación del diario Los Ángeles Times destapó prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros, lo provocó el rechazo de la industria, que dio la espalda a la última entrega de premios, realizada el año pasado.

Para recuperar su prestigio, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood realizó -durante el último año y medio- una serie de cambios organizativos, se sometió a una exhaustiva investigación, amplió su padrón votantes en cantidad y variedad y separó de la organización a Sunshine Sachs, su anterior firma de relaciones públicas.