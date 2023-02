Los picantes mensajes sexuales de Federico Bal y...

Chats de Instagram entre Fede Bal y la mujer en cuestión

En unos de los primeros chats la joven (una reconocida influencer y panelista) le escribe: "Podés dejar abierta la puerta del pasillo, así no se escucha si hay alguien. Creo que voy a subir en patas, estoy en todo", a lo que Bal le responde: "Esto me hace bien. Me siento un nene de 16 (años), cogien..* con los papás en casa".

WhatsApp Image 2023-02-10 at 3.40.00 PM.jpeg

En otro de los chats, el actor de "Kinky Boots" le escribe: "¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar en como me cogist* en el auto". A lo que la chica le responde: "jajaja fue hermoso. ¿ Yo sabia que iba a pasar eso, Sabias?".

"¿Qué cosa?", le pregunta el hijo de Barbieri. A lo que la mujer le dice: "Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé que íbamos a cog*r al costado de la ruta porque la primera vez no podíamos parar". "No puede ser todo tan porn* con vos, es de otro planeta. Necesito comerte la conch* toda una noche", le responde Bal. La panelista e influencer le dice: "Quiero. Si mañana venís avísame y vemos si podemos".

WhatsApp Image 2023-02-10 at 3.40.00 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-02-10 at 3.40.00 PM (2).jpeg

Haciendo referencia a que va a estar manejando por muchas horas, Fede Bal le dice que" va a necesitar masajes". "Si no te gustan los masajes", le contesta ella. A lo que el conductor de "Resto del Mundo" le responde: "Si me haces vos, todo me gusta. ¿Tiene final feliz?". Ella le pregunta: "¿Solo aceptás si es con final feliz?"; y agrega: "Igual es obvio que no me aguantaría".

WhatsApp Image 2023-02-10 at 3.40.00 PM (3).jpeg

Respondiendo ese mensaje, el actor de 33 años le dice: "Es que me das un beso y me calentás zarpado, imaginate si te me subis y me hacés masajes". "A mi lo que mas me calienta es cuando al principio me das picos y me rozás los labios. Eso solo ya es como fffff", le escribe la mujer. "¿Por qué no podemos de acordarnos y hablar de esto?", le pregunta él y ella le dice: "Jajaja. Porque nos re gustó".