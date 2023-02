Carmen Barbieri sobre Fede Bal: "No está enfermo, es infiel"

Al ser consultada sobre cómo estaba viviendo este escándalo mediático que involucra a su hijo, Carmen Barbieri sentenció: "Muy triste, muy triste" y agregó que la pone mal "toda la situación que se está viviendo".

"Siempre está bueno reconocer que la gente pida disculpas cuando se manda algo que está mal", dijo sobre Aldrey, quien molesta por las infidelidades fue quien reveló los reiterados engaños de su ex.

"Me desilusiona que haya mandado todo a los periodistas porque no me lo imaginé pero hay que entender que está dolida y una mujer dolida puede hacer muchas cosas más", reflexionó la conductora de "Mañanísima" (Ciudad Magazine) en diálogo con los medios que la abordaron al salir de las grabaciones de su programa.

Bal declaró en Villa Carlos Paz que deberá trabajar el tema de sus relaciones y su madre salió a defenderlo: "Tendrá que trabajar eso, sé que es un hombre de bien".

"No está enfermo como dicen, o que está loco... No, no, no, él es un hombre infiel, va a tener que rever eso para la próxima pareja, si es que forma pareja pero tendría que estar solo un tiempo", agregó.