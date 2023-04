image.png Lourdes, ex "Bandana", denunció a su hermana por maltrato

"Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió la cantante en una storie de Instagram etiquetando a su hermana Anita Fernández. Luego, a través de un video, Lourdes mostró entre lagrimas una de sus manos lastimadas.

"Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", narró sin entrar en detalles sobre que pasó en realidad.

lourdes bandana violencia.mp4 Lourdes Fernández, excantante de Bandana, generó preocupación en las redes sociales

Ana, la hermana de Lourdes, ante la acusación por maltrato, no tardó en dar una respuesta: "No le pegué a Lourdes". "Ella está mal, como lo pueden ver... uno trata de ayudarla, pero no puede estar en todo", agregó en su cuenta de Instagram al recibir varios mensajes por la publicación de la cantante.

video hermana lourdes.mp4 Ana, la hermana de Lourdes, se defendió de las acusaciones

"La estamos tratando de ayudar como familia, hablaremos con sus terapeutas", sostuvo Anita Fernández sobre el estado de Lourdes.

"Todos la queremos ver bien y eso es lo más importante. Me explotó este lunes, terrible", concluyó la hermana de la ex Bandana.