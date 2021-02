Luciana Salazar tuiteó y Fernando Iglesias, se enojó

“Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, publicó Salazar en su cuenta de Twitter haciendo una referencia tácita al escándalo del denominado "Vacunatorio VIP" e Iglesias le respondió: “Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”.

Luciana recogió el guante y posteó: “Cómo te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”, escribió la modelo a modo de respuesta,

Embed Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita. https://t.co/ldTmWjpmPi — luciana salazar (@lulipop07) February 23, 2021

Además, le recordó al diputado del PRO de militancia antiperonista una denuncia en su contra por gastos pagos por el Congreso en viajes al exterior, al parecer, sin mucha justificación.

Embed Eso dame mas y mas, vos podes si si siiiiiii. Como no serian tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitas con fondos del congreso. Esto me esta excitando mucho!! Siiiii dame tetotaaas https://t.co/hP7lLxMtw7 — luciana salazar (@lulipop07) February 23, 2021

"Eso dame mas y mas, vos podes si si siiiiiii. Como no serian tuyos los viajes al exterior a los que te autoinvitas con fondos del congreso. Esto me esta excitando mucho!! Siiiii dame tetotaaas", publicó Luly en su cuenta de Twitter en la que no hubo respuesta del barbado legislador.

Durante el 2019 -año electoral-, Luciana Salazar se convirtió en una influencer política debido a sus tuits con información sobre el gobierno y la oposición que, en algunos casos, fueron primicias de hechos importantes.

Desde entonces, tanto políticos como panelistas de programas de televisión, han puesto en duda la autoría de los posteos de la modelo. Incluso se la llegó a acusar de "operar" con sus mensajes para diversos intereses a cambio de pago de sumas de dinero, lo cual fue desmentido rotundamente por Luciana Salazar.

La conductora, incluso, se autodenunció ante la Justicia Federal por la presunta comisión del delito de lavado de activos con el fin de dejar claro que jamás había cobrado dinero por sus tuits.