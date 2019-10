Bremer celebró su boda con Juan, y publicó una foto del feliz momento en su cuenta de Instagram, en la que también se mostró bailando con la madrina de la boda, la también periodista Carmela Bárbaro.

Ambos profesionales comparten una sana amistad, alimentada por el hecho de que ambos fueron separados del ciclo de Mariana Fabbiani el año pasado, en medio de rumores de que su postura antioficialista había sido la causa de que perdieran sus trabajos.

ADEMÁS:

Por fortuna, la señal América, que siempre está a la caza de los “marginados” de otras señales como Amalia Granata o Eduardo Feinmann, por citar a algunos, les dio cobijo en ciclos como Pamela a la Tarde o Intratables, que este año fue relanzado con Fabián Doman como conductor.

En este marco, Bremer debutó el 6 de mayo en el panel del ciclo político, aunque en las últimas horas anunció que no renovará contrato para lo que resta del año. "Estoy bastante agotado, estoy a pleno, decidí terminar ahora, más allá que me ofrecieron renovar y continuar. Me fui en excelentes condiciones tanto con Fabián (Doman) como con la producción y el canal, todo bien, cero problema", le contó Bremer a Pablo Montagna.

El agotamiento de Bremer viene de la sobreexposición que tiene ya que está al frente del ciclo radial que conduce por la radio digital Conexión Abierta, el ciclo de Crónica Tarde o Temprano y sus columnas en Últimas Noticias en la AM 750.