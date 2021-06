Luis Ventura: "A Rial el mundo de la política no lo toma"

"A Rial, ¿cuántos programas en el prime time, en el marco de la política, le anduvieron bien? Jorge fue a buscar un programa de política y terminó haciendo una especie de Intrusos a la noche, Quiere meterse en el mundo de la política y la política no lo toma", se preguntó el periodista, en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

"Yo no me pongo en defensor de nadie. Hay que respetar la fuente de trabajo y el lugar de los trabajadores", añadió y concluyó señalando que "cuando uno tiene su manera, pero a mí no me sorprendió y el final me parecía inevitable. Ya cuando vi el equipo sabía lo que iba a pasar".

ADEMÁS:

Disney ya trabaja en una secuela para "Cruella"

Silvina Escudero elevó temperatura en las redes sociales

Sin embargo Ventura no fue el único que cargo contra Rial, sino que Marina Calabró -una de las panelistas del ciclo que terminó- sigue criticando con dureza la abrupta decisión del conductor.

"Me dolió que en la cara me trate de infidente, cuando en realidad a nosotros tampoco nos convenía (que se filtre). Yo nunca lo traicioné", comenzó diciendo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana e insistió en que peca "de encariñarme con la gente, con los proyectos, con los programas. Peco de una lealtad que nadie te la pide y nadie te la corresponde. O quizás sean pocos los que te la corresponde. Quizás el error sea mío".

Cabe recordar que algunos días atrás, Tartu también había cargado contra el ciclo que se emitía por América TV. "Era irremontable TV Nostra. A los que nos gusta ver la planilla del rating que, de hecho, me la pasan todos los días, vos veías que terminaba Polémica en el Bar, la gente se iba y después volvía para Intratables. Es decir, la gente no quería ver TV Nostra", señaló y concluyó explicando que "si un programa está muerto, tiene bajo reach porque la gente ni siquiera pasa. Cuando un programa está vivo pero hace poco rating, lo ponés para ver un cachito, quiere decir que no está muerto este programa".