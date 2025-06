Luis Ventura duro contra Pepe Cibrián Campoy

Frente a estas declaraciones, el Presidente de APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas- salió a responderle duramente e invalidó su crítica, y explicó que sólo busca “romperle los huevos” y que hablen de él.

“Tengo que escuchar a un Pepito Cibrián, que en lugar de ponderar, de disfrutar de una entrega de premio, de ver más allá del yoísmo… ¿Qué quería? ¿Que le premiara qué? Si se está rascando los huevos hace cinco años. Que se deje de joder” expresó en en una entrevista con Luis Majul en la radio El Observador.

El presidente de APTRA defendió la votación en la entidad “A los que hacen nos pegan. ¿Por qué no les pega a todos los que lo dejan sin laburo, que no puede hacer gira, que no lo contratan, a la familia Ángel Mahler que por debajo de la mesa lo vive puteando. Que se fijen en esas cosas”.

“Si no le importa el Martín Fierro, que no le importe, pero que no salga a pegar y a colgarse de los huevos el Martín Fierro. Que haga lo propio. Porque se está quejando de haber quedado fuera del premio y entonces le está dando valor al premio” continuó Luis Ventura contra Pepe Cibrián.

Para terminar, el periodista lo acusó de “garroñero” luego de decir que el director teatral exige una invitación, pero que después no aporta nada “Uno le tiene que hacer el caldo gordo y eso, la mano en el bolsillo no la ponen nunca. Vienen a agarroñar todo lo que pueden: la importancia, la popularidad, la visibilidad que le den a Martín Fierro. Están aprovechándolo hace por lo menos una semana para vender sus espectáculos. Déjense quejar”.

Ventura finalizó de manera contundente contra Cibrían “Es más fácil tener el tema dando vueltas una semana y promocionar lo que está haciendo. ¿Sabés para qué se mete con Martín Fierro? Para romperme los huevos a mí”.