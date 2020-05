Precisamente la modelo eligió el ciclo del ex CQC para referirse al impensado desenlace que tuvo su breve participación en el ciclo vespertino del ex conductor de Animales Sueltos. Así, pudo saberse que no fue el propio Fantino, sino la muchacha quien tomó la determinación de abandonar el programa por no sentirse cómoda con su rol.

"Hasta la semana pasada estuve trabajando en 'Fantino a la tarde' que es un programa que armamos con Jotax y del que me sumé porque era parte de Incorrectas", informó de arranque la modelo para luego continuar: "Con todo esto que puso de patas al mundo (en alusión a la pandemia) se armó ese proyecto, y el miércoles pasado me hice a un costado y fue una hermosa experiencia", reconoció sorprendiendo al anfitrión de Telefé con su anuncio. Lejos de dejar pasar la noticia, Kusnetzoff intentó dilucidar por qué Luli optó por abandonar el barco antes de tiempo.

Fue así cuando la joven se metió directamente en la dinámica del ciclo de Alejandro para hacer explícitas sus diferencias. "Como todo proyecto que se arma así, en tan poco tiempo, se encaró de una manera y estructuralmente se me convocó para un rol, y bueno, después por decisiones de Alejandro, quien comanda el programa, se fueron cambiando los roles de cada uno", sostuvo Fernández como para diferenciar los tantos y siguió: "Y me parece súper válido.

Pero del mismo modo que Damián Di Pace hacía la parte de Economía y también dio un paso al costado, a mí, que quedaba relegada, me quedaba solo la parte de los tuits y todas estas cosas", aseguró haciendo una larga pausa que denotó cierta incomodidad en esa salida. "No tiene nada de malo, aclaró, pero era distinto a lo que me habían convocado inicialmente para hacer".

María Lucila Fernández, tal el verdadero nombre de quien también fuera panelista en América durante el ciclo de Pamela David, intentó poner paños fríos al tema, pero a medias.

Pero el tema no quedó ahí, al aceptar la dinámica de Andy, Luli se quejó por dos tarjetas que aludían a su estado de ánimo. "Esperanzada y ansiosa", corrigió pícara enseguida, para luego retar al propio conductor. Atento el hombre, recogió el guante: "Le iba a decir a la producción. No se cuándo se hicieron. "Ansiose'", cerró divertido, destrabando una potencial polémica.