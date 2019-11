Hasta ahora solo se trataba de un rumor, pero ayer el guión del primer capítulo dejó de ser un secreto y fue mostrado en exclusivo en el programa Confrontados (El Nueve, a las 15 hs), conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte. "Para esta historia, en la visión del propio Maradona, los villanos son Guillermo Cóppola y Claudia Villafañe", aseguró el periodista Gustavo Méndez en el programa. En ese primer capítulo se lo puede ver a Juan Palomino, en la piel de Maradona, y Leonardo Sbaraglia, en la de Cóppola, y muestran el momento en el que el ex jugador se descompone. "En esta historia a Cóppola lo muestran como materialista, individualista y egoísta, es un traidor. Aseguran que él se contacta con Claudia para quedarse con la herencia, mientras Diego peleaba por su vida", señaló el periodista que además agregó que "cada episodio grabado cuesta dos millones de dólares" y que se termina de grabar el 20 de noviembre.

Lo más fuerte de lo que mostraron ayer fueron los diálogos que ambos tienen mientras Maradona está tirado en una cama, casi muerto, con 18/14 de presión y el médico que lo vio primero pide a gritos emitir un alerta roja para que llegue una ambulancia y Coppola se niega. En ese momento -según el guión- Claudia dice: "Si Diego se muere, en cinco minutos tengo acá a medio mundo reclamando parte de la herencia, pero yo no voy a ser la boluda de la película, ¿sabés? No voy a permitir que mis hijas queden en la calle después de ver como Diego despilfarró su dinero rodeado de parásitos. Si no hacemos algo Guillermo, las nenas se la van a pasar el resto de su existencia viviendo de notas pagas en las que recuerdan a su padre drogadicto. Por favor, veamos qué se puede hacer para resguardar la poca plata que nos queda".

En ese guión también se puede ver claramente la escena previa donde está Cóppola y el médico que atiende a Maradona, en un estado gravísimo. "No te preocupes, Claudia. Yo me voy a asegurar que nadie les quite nada", se le escucha decir a un Guillermo totalmente desesperado. "Es lo que Diego querría. Dalma y Gianinna son lo único para él", responde Claudia según el guión que ayer fue revelado. Y lo que queda abierto es mucho más grave, ya que Cópolla le dice a Claudia que él puede hacer algunas movidas para resguardar esa herencia, pero que como Diego no está en condiciones, eso es ilegal y le pasa la pelota a ella.

"Voy a hacer un par de llamados. Tengo un agente inmobiliario que nos puede asesorar. Eso sí, con Diego en este estado, cualquier movida que hagamos es ilegal, ¿vos estás dispuesta?", es lo que le pregunta a Claudia.

La serie tiene prevista ser estrenada en los primeros meses del año que viene y cada escena que se conoce es mucho más polémica y sin dudas será uno de los éxitos más importantes ya que está vendida a más de cien países.

ADEMÁS:

Sol Pérez: de la cama elástica a fingir un orgasmo en vivo

Rocío se metió en la pelea con Maradona y Claudia salió a contestarle