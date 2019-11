Claramente la apuntada era Rocío Oliva quien se sintió tocada por la acusación y ayer salió a hablar en el programa de Pamela David. "No me gusta prenderme en todo esto, pero es necesario salir a aclarar. Diego está bien de salud, no llamo para ser vocera de Diego, sino para explicar mi situación. Yo no tengo que empastillar a nadie ni darle alcohol a nadie. Diego cumplió años y estaban sus amigos de Venezuela e Italia, que no conozco", comenzó diciendo.

Y enseguida le habló a Gianinna y a la acusación de darle pastillas. "No me hace gracia que Diego esté empastillado. Si la hija dice eso, no tengo intención de entrar en discusión con ella porque no me corresponde y lo tiene que arreglar él. Pero si me meten a mí, necesito defenderme y decir que vengan y se ocupen de su padre las 24 horas. Que tomen el tema en serio, que no pongan algo en las redes sociales para decir que me ocupo. Yo si mi padre estuviera vivo y me quisiera ocupar, no publico algo en Instagram, voy y me quedo con él todos los días", dijo.

Rocío afirmó que las hijas del Diez "ven al padre solo un par de veces" y que tratan de ayudarlo por las redes. "Nunca vi a un hijo ayudar a un padre que está mal por Instagram. Gianinna llegó a las dos de la mañana con Daniel Osvaldo y si había visto que el padre estaba mal, hubiese llegado con un médico, salvo que Osvaldo sea médico y no me enteré", dijo Rocío.

Apenas cortó la comunicación, quien salió a defender a sus hijas fue Claudia Villafañe. Lo primero que hizo fue negar que Gianinna haya ido con el ex futbolista.

"Fue con una amiga", dijo. Según la información a la que accedió POPULAR en eso tiene razón Rocío. La hija del Diez llegó en la camioneta RAM del futbolista y se encontró con su padre.

Pero Claudia fue por más y dijo: "Yo no soy de hablar, pero si Rocío se mete con mis hijas voy a hablar y mejor que no mienta porque sino voy a mostrar los chats en los que ella habla con mis hijas y en los que yo le mando y nunca recibo respuestas. Y sé que Gianinna tiene videos del estado en el que encontró al padre", amenazó Villafañe.

Una vieja disputa ahora volvió a tomar fuerza: las hijas del Diez y Claudia, contra Rocío.

Dalma también le salió al cruce, pero por su hija

Dalma no quiso perderse la chance de también salir al cruce de Rocío y lo primero que hizo fue desmentirla en cuanto a la relación que tiene con su su padre: "Nunca vi una persona que tenga una sociedad de trabajo con alguien y se acueste con el mismo y tenga a toda su familia metida ahí! Quiere explicar que necesita tenerlo bien por los negocios", escribió. Pero lo que más le molestó a Dalma, fue que Rocío contó que Diego conoció a su nieta Roma, la hija de Dalma, gracias a su intervención.

"Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! Nunca más nombres a mi hija para nada porque sino yo voy a hablar de tu papa! Córtala Rocio Oliva!", fue la amenaza de Dalma. Pero después fue por más: "O de tu hermanito así es más parejo... Menores los 2!", tiró.

Por otro lado ayer en Los Angeles de la Mañana fue Angel de Brito reveló un mensaje que le mandó Dalma contando porqué su hermana había explotado. "Me dice Dalma "esto es larguísimo, es una historia muy larga, pero se terminó de pudrir el día del cumpleaños’. Ese día fue clave por toda esta situación. Y sienten las chicas que Rocío Oliva compite permanentemente con ellas porque ella no tuvo padre", dijo. Una guerra que estaba en tregua, pero que ahora va por todo.