María Becerra aconsejó que no se hagan tatuajes de sus parejas

"¡No hagan eso!", aconsejó la cantante en su visita a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en la televisión española.

Video nuevo.mp4

La reflexión de la cantante de 22 años fue a cuento de la pregunta del conductor respecto del tattoo con románticas frases de Game of Thrones que tenía en su pecho, a lo que ella se sinceró: "Es una frase de amor, por eso me la tatué. Significa 'eres mi sol y mis estrellas'. Me lo tatué por quien en ese momento era mi novio".

Entonces, reveló que su por entonces novio, se había grabado en su piel la respuesta de Khal Drogo a declaración de Khaleesi: "Él se tatuó lo otro. 'Eres la luna de mi vida'. Menos mal que está en otro idioma", dijo entre risas.