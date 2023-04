En la gala de eliminación el domingo 17 de abril, el participante deslumbró al jurado con unas originales empanadas originales de camarones y pimentón, y de portobellos, espinacas y panceta, que le salieron que según coincidieron en la calificación los jueces le salieron "perfectas".

Pero ayer, el cocinero decidió innovar con un pancerotti italiano relleno de jamón crudo y jamón cocido, sin embargo lo que recibió no fueron halagos, y generó desacuerdos entre los jurados del programa que conduce Wanda Nara.

El primero de los jurados en mostrar su desagrado por la preparación de Juan Francisco Moro que su plato no era el esperado fue Damián Betular, que además remarcó que no fue la mejor innovación del certamen "Muchas veces el traer algo diferente es traer algo perfecto. No estar jugando con formas, ni nada, y más sabiendo que si te podés adelantar a que esa unión junta te va a quedar cruda. La mitad del bollo está crudo, entonces es un problemón el querer innovar" sentenció el pastelero.

Por su parte, el chef Germán Martitegui contradijo absolutamente a su colega y exclamó "Yo claramente soy la persona que menos te va a decir que no innoves. Capaz que tenés que ir aprendiendo un poco más y tener vos un poco más de cuidado. Hay muchos errores acá, que si vos los hubieras pensado dos veces no los cometés. Seguí innovando, pero la innovación requiere un poco más de compromiso" abriendo una grieta entre los jurados.