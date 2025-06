Donato De Santi reveló por qué recién el año pasado se compró su primer departamento

"Pensar que yo, recién el año pasado, compré mi departamento. Fue después de 24 años de trabajo. Porque siempre invertí, podemos decir en el país, en este caso en la empresa. Esto es verdad, se puede averiguar tranquilamente", confió Donato, al aire de una entrevista en Agarra la pala, el canal de YouTube.

"Porque finalmente la pude juntar. Porque siempre le daba a la empresa, a la empresa... Invertía en la maquinaria, el galpón más grande, el camioncito, se rompían cosas, los empleados. Siempre, todo el tiempo, era meter en la empresa", se sinceró De Santis, sobre qué hacía con sus ingresos monetarios, considerando que es un chef conocido, que tiene restaurant.

"Siempre me autofinancié. Nunca recurrí al banco, nunca. No sé si esto es un consejo o no pero fue mi realidad. No es, necesariamente, un fórmula", explicó el jurado de Masterchef, en día en donde se está reorganizando lo que serán las grabaciones del programa, que se verá al aire en el último semestre del año.

DONATO ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS POR LOS ALTOS PRECIOS

"Ofrecemos altísima calidad en nuestros locales. Los invito a los comensales a que vayan a ver el cajón de la basura y se fijen en los envases", dijo Donato, el año pasado, al ser cuestionado por el valor que tienen las porciones de pizza en su mítico local llamado Pizza Paradiso, en Palermo.

Donato De santis, Masterchef.webp Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui son los 3 integrantes del jurado de Masterchef.

De Santis remarcó por qué comer en su restaurante "no es caro pero sí costoso". "El aceite de oliva es aceite de oliva, los tomates son italianos, la mozzarella es de buena calidad. Pongo las manos en el fuego: caro no es, costoso, sí. Salir a comer es una opción, y tratamos que sea la mejor".