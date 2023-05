"Masterchef 2023": en una jornada picante volvió Germán Martitegui

En el comienzo, la penitenciaria Candelaria Sorini recibió una devolución demoledora del curry que había elaborado, por parte del reingresado juez culinario. "El pollo es un pollito de esos con limón a la parrilla cuando estás a dieta. No tiene gusto. Y la salsa es como una especie de moco" disparó sin miramientos Germán Martitegui.

Por su parte, Damián Betular tampoco tuvo muchos reparos a la hora de dar su opinión sobre la preparación de la concursante "Si yo me siento en un restaurante, lo miro y lo pruebo por primera vez, digo "si me termino el plato, mañana estoy internado".

Luego de la presentación de Candelaria Sorini -que fue desaprobada unánimemente por los tres miembros del jurado- llegó el turno de Silvana Díaz, que tuvo una de las peores noches desde que está participando en el certamen culinario.

En una noche muy exigente por parte del tribunal culinario integrado por retornado Germán Martitegui junto a Damián Betular y Donato de Santis, la participante Silvana Díaz recibió las criticas mas duras ya que -como ella misma reconoció- no comprendió bien cual era el plato de la cocina tailandesa tenía que preparar y presentó un enorme fuente de arroz, acompañada -solamente- por tres langostinos en una pequeña cazuela.

"Vamos a partir de la base. Si yo no sé lo que es un curry, lo primero que pregunto es qué es un curry. ¿Es un guiso, un salteado, un pollo relleno?" fue la tajante opinión de Damián Betular sobre el plato presentado por la peluquera.

No conforme con su declaración lapidaria, el chef pastelero agregó "El arroz está crudo, no hay curry. La salsa del satay no es una salsa. Estoy bastante sorprendido de la mala ejecución de todo, Sil. Nada feliz".

Por su parte, el jurado italiano Donato de Santis habló de la personalidad del plato presentado y hasta de la propia Silvana Díaz "Acá se nota mucha timidez hacia los ingredientes desconocidos. Estabas totalmente desconcentrada".

Para terminar con la mala noche de Silvana Díaz, el chef Germán Martitegui fue contundente "Para mí quedó bastante claro que ese acompañamiento es un arroz, no acompañás un canapé así con un plato de arroz así. El sabor a la salsa de pescado tapó todo lo otro que no sé qué hiciste, porque la cantidad es tan poca que no se entiende. Es definitivamente el peor plato que hemos comido tuyo".

Dos delantales negros

Debido a la disconformidad con los platos presentados por Candelaria Sorini y Silvana Díaz, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidió -por unanimidad- otorgar dos delantales negros en vez de uno, que es lo que habitualmente se entrega en los miércoles de beneficios de "MasterChef 2023".

“Las dos tienen… ni siquiera los llamaría currys de la noche. Uno con poca cantidad, ni lo pudimos probar por un concepto malentendido, y el otro era una palangana de curry de abadejo, es difícil decir cuál fue el peor” justificó la determinación del tribunal culinario Martitegui.

“La cocinera que recibe el delantal negro y pasa directamente a la gala de eliminación es… Silvana. Candelaria… vos también tenés un delantal negro. Entregamos dos delantales negros por única vez” concluyó el jurado que regresó anoche a las cocinas de "MasterChef 2023".