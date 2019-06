Lo primero que hizo fue comparar la realidad de las chicas con Jana, la otra hija de Maradona, que según contó Morla no goza de los mismos privilegios y pro una razón muy puntual. “Ellas están imputadas por defraudación con cuentas en el exterior no declaradas y eso es robar”, comenzó Morla.

“Recordemos que tienen más hermanos. Jana, que va en colectivo, que trabaja y estudia, debería tener los mismos derechos que ellas. Ella no tuvo una madre que robó por ella”, disparó, polémico, el abogado.

Uno de los términos que suele utilizar Morla para referirse a Claudia es el de “ladrona” y otra vez ayer no solo lo ratificó, sino que dio detalles de porqué piensa que Villafañe es la responsable.

"Es lo que opina Diego, y lo que está en las causas. Están imputadas de defraudación con cuentas no declaradas en el exterior y eso se llama robar. La causa está también en los Estados Unidos y lo dice el abogado de Miami. Como Diego tenía prohibida la entrada a Miami, ellas compraron departamentos en ese Estado. Armaron una sociedad para comprar esos departamentos y Dalma y Giannina eran tesoreras, con 13 y 12 años de edad", aseguró.

ADEMÁS:

Kate Rodríguez estará en "El Marginal 3" y contó su experiencia

La Justicia autoriza a Claudia Villafañe a ver guión de la serie de Diego Maradona

El abogado además contó que el 16 de junio habrá una audiencia en la que Claudia deberá presentarse para dar explicaciones de como hizo para tener una propiedad cuando los números no la avalan.

"Diego dice me moría y ellas compraban departamentos- insiste Morla-. No es una frase mía. Lo dijeron los médicos en 2001 y los títulos de propiedad que adquirieron ellas al mismo tiempo. Es imposible que invente un título de propiedad en 2001. Hay una audiencia el 16 de junio. No es un invento mío. Las causas dicen que se Claudia quedó con patrimonio del matrimonio y todas las investigaciones llevan a eso. Claudia robó a favor de Dalma y Giannina", contó.

Los términos que Morla suele utilizar muchas veces son considerados, desde la otra parte, como violencia de género y es por eso que ayer el letrado se defendió.

"Cuando digo lo que sucede, me hablan de violencia de género. No invento nada. Está todo respaldado judicialmente. Si una mujer dice cualquier cosa de un hombre, no pasa nada. Se victimizan, pero quedan en evidencia. Es injusto. En mi oficina atiendo gente en forma gratuita por violencia de género, es un tema muy importante para mí y ellas lo que hacen con esto es victimizarse", dijo.