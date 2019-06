Kate Rodríguez estará en "El Marginal 3" y contó su experiencia

Tal como ella mismo explicó en su cuenta de Instagram, de ser fan de la exitosa ficción de Underground, que el 9 de julio estrenará una nueva tanda de episodios. “¡Wao!! ¡De ser fanática de El Marginal tengo la oportunidad de estar participando! No te rindas, no bajes los brazos y pelea por tus sueños, en algún momento cuando menos lo esperes... se te dan las oportunidades. ¡Un equipazo que te contiene en cada detalle! Un placer, gracias Underground, Vany Marto y Sebastián Ortega”, escribió en referencia a los responsables de su partipación, que ya confiaron en ella para pequeños papeles en Educando a Nina y Cien Días para enamorarse.

Además, la morocha también dio detalles sobre el papel que interpreta en la nueva temporada, en la que actúa junto a grandes como Gerardo Romano, Claudio Rissi, Nicolás Furtado y Martina Gusmán en “escenas fuertes, con mucha balacera, persecución y explosiones”, según le adelantó al portal Teleshow.

En la misma nota, la joven explicó que su personaje será una suerte de sicaria y tendrá interacción con los hermanos Borges (Rissi y Furtado) y que sus escenas las filmó en la Cárcel de Caseros, una fábrica abandonada y en el cementerio de Avellaneda. "Me dio muchísimo miedo. Veía las tumbas y me desconcentraba un poco, pero desde la producción me contuvieron mucho y eso hizo que todo fuera más chévere", le contó al mismo portal.

ADEMÁS: