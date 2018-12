Mientras las actrices celebran, Juan Darthés planea exiliarse en Brasil

Después del fin de semana pasado, el calvario que vive el galán es atroz porque su futuro lo ve en el exilio: piensa instalarse en Brasil, porque la ola de denuncias en su contra no para. Las hay anónimas y otras donde dan la cara, como el domingo pasado lo hizo la cantante de tango y ex novia, Adriana Varela, que dio a entender que mantuvieron una relación al borde de la violencia. Para colmo de males, ningún bogado quiere asumir la defensa de Darthés.

Para el actor son días de terror tras la denuncia por violación por parte de Thelma Fardin, quien dio un giro de 180 grados en la justicia. En el fin de semana pasado, además, se dio un encuentro entre las dos denunciantes mas célebres: Thelma y Calu Rivero.

Gracias a ésta última la primera se animó a ir a la justicia. En ese festejo, no faltaron otras denunciantes de Darthés que terminaron siendo querelladas por éste: Ana Coacci y Natalia Juncos.

Calu ofició de DJ en la fiesta convocada por el colectivo de actrices y musicalizó el evento, un trabajó que suele hace cada tanto en el país y en el exterior.

Las actrices despidieron el sábado en Simona Centro Cultural y estuvieron bailando hasta la madrugada del domingo. Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Silvina Acosta, Violeta Urtizbera y Marina Glezer, cantaron las consignas de la lucha que llevan adelante y con gran repercusión en la sociedad.

El domingo pasado, Adriana Varela, quien fuera de las primeras novias del mundo artístico de Darthés en el programa Debo decir (América, con Luis Novaresio), no lo dejó bien parado ante la pregunta directa del periodista: “¿Hubo violencia ahí?” a lo que ella contestó de manera trabada: “Terminó todo mal. No lo vi más. No importa. Es una historia que me pertenece también a mí. Hay un vínculo en el que las cosas son 50% y 50%. Por lo tanto, no voy a tirar ahora. Es otro caso (diferente a la denuncia de Fardin)”.

“Ahora, cuando lo veo a él, no veo a la misma persona. Hace mucho que pasó. No quiere decir que no recuerde. Recuerdo todo lo que pasó. Pero yo era muy joven. Ahora hace rato que no lo reconozco. No es la misma persona que yo conocí. Ni físicamente. Aunque hay un patrón caracterológico”, agregó.

Claramente, la cantante de tango no quiso ir a fondo con Darthés profundizando acerca de su relación sentimental cuando él se iniciaba en el medio a través del tango. ¿Cuáles son los planes de Juan Darthés después del fin de semana y de comprobar que ningún referente del mundo de artístico ni de la cultura ni de la política osa alguna defensa del galán?. Dicen que piensa irse del país. Que ni abogados puede conseguir tras la huida de Fernando Burlando y Ana Rosenfeld, pues hasta le han llegado a pedir 300 mil dólares para defenderlo y otro rechazó el caso en tanto un tercero solo se dedicó a aleccionarlo sin tomarlo como cliente.

ADEMÁS:

Su futuro lo ve, posiblemente en Brasil. Siempre y cuando no haya denuncia judicial en Argentina, cosa que podría evitar su salida. Según la abogada Raquel Hermida Leyenda, ella tiene una querella escrita contra Darthés relativa a su vínculo con una ex sonidista de 18 años en la que podría denunciarlo por tres violaciones. Según la letrada: “Sólo falta el alta psicológico de la mujer en cuestión para afrontar el juicio”.

Después de presentarse a la justicia de Nicaragua, en Exitoína, se informa que la idea de Darthés es instalarse en Brasil, su país de origen, con su mujer María del Carmen Leone, su única contención. Ayer en las redes sociales, se supo que habría otra denunciante de Darthés, aunque prefirió mantener reserva del nombre. Una sobrina escribió sobre su tía, quien trabajaba en el vestuario de Patito Feo: “Fue acorralada por Juan Darthés en un camarín. Yo estoy acá hablando por ella. Nadie sale impune”, dijo.