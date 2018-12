Adrián Suar: "Sabía que lo que decía Calu Rivero era verdad"

Suar, quien mantuvo contratado a Juan Darthés en su productora artística Pol-ka para la tira "Simona" cuando se hizo pública una denuncia contra del actor de parte de Calu Rivero, dijo que en ese momento hizo "una evaluación totalmente equivocada" de la situación.

"Sabía que lo que decía Calu era verdad", afirmó Adrián Suar.

Además, explicó que en esa oportunidad, en una charla privada, Darthés le dijo que "no era cierto" y, como le anticipó su intención de "judicializar" el tema, él dudó "entre lo ético y lo judicial" y aceptó mantenerlo en el elenco de "Simona".

"Para mí fue dificilísimo. Me debatí mucho interiormente. Hoy, con la foto final, con esta foto trágica de Thelma, me doy cuenta que hice una evaluación totalmente equivocada", reconoció el responsable artístico de El Trece, quien en algún momento fue cuestionado por no separar al actor de la tira pese a la grave denuncia en su contra de Calu Rivero.

