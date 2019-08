Miguel Angel Solá explicó por qué no trabaja en El Trece

Allí, el genial actor dijo entre otroas jugosas declaraciones "Hace 40 años que no trabajo en Canal 13. ¿Como cuadro yo en la ideología de Canal 13?. Yo no tengo ideología política. Tengo ideología de persona. Yo no me embandero con nadie porque no creo en las propuestas que no se cumplen. En las propuestas que crean expectativas y no se cumplen".

ADEMÁS:

Y jugando con la ironía agregó: "No me consideraran un gran actor sino me llaman. ¿Yo que sé porqué no me llaman?. Yo me llamaría para trabajar. Porque sé que tengo un tipo inteligente, capaz, con una capacidad emocional muy buena. Yo me llamaría para trabajar. Pero si ellos no me llaman...la verdad me da lo mismo. Yo vivo de esto. Ellos son los que tienen la necesidad de venderle algo a la gente y metérselo por las buenas y por las malas. Son ellos no yo", agregó.

Y por último cerró diciendo que se diferencia de las propuestas de ficción que ve en esa emisora porque "Yo no escribiría lo que escriben, yo no filmaria lo que filman. Yo no haría esas cosas. Yo hablaría de otras cosas para poder engrandecer la capacidad del ser humano. No achicarla tanto". in dudas un Solá que no se muerde la lengua cuando tiene que opinar.