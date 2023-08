Bosé contó que el robo ocurrido el viernes último estuvo "muy estudiado y milimetrado" y que "se llevaron todo, incluido el coche", a la vez que rescató la entereza con la que sus dos hijos Diego y Tadeo, de 12 años, afrontaron el violento episodio.

“Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas”, dijo el intérprete en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante y actor refirió que todo fue “muy tenso, delicado y desagradable”, pero agradeció el apoyo y la preocupación constante demostrada por sus seguidores y mencionó especialmente a sus vecinos que fueron los "primeros en llegar".

También negó que estuviera pensado en abandonar el país en el que reside desde el 2018: “Siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos”, añadió el intérprete de 67 años.

En la víspera, el periodista Carlos Jiménez apuntó que "hombres armados y con cubrebocas" saquearon la casa. "Se llevaron joyas, dólares y una (Chevrolet) Suburban", detalló. "La Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Policía de investigación indagan", añadió en las redes sociales.

Estadía en México

En su texto, Bosé también criticó a quienes "están diciendo cosas que no son ciertas" y, en ese sentido, aclaró que no piensa irse de México.

"A los que tanto especulan que tras lo ocurrido que voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalario del planeta. Seguimos", cerró.

De inmediata recibió el apoyo de sus colegas, como Carlos Vives que escribió: "Migue toda mi solidaridad contigo y tu familia. Te mando un fuerte abrazo nos alegramos que esten bien".

Mientras que Laura Pausini agregó: "Un abrazo inmenso a vosotros amores. Qué experiencia tan difícil. Me alegro de que estáis todos bien y que améis tanto a México porque es un lugar maravilloso".

"Te mando un fuerte abrazo, querido Miguel. Nada falta si todos están sanos y salvos", sumó el mexicano Alejandro Fernández.

Los asaltantes, según la prensa, robaron joyas, dinero en efectivo y una camioneta de lujo con la que se dieron a la fuga.

F4EYNBPW8AA67_y.jpg Miguel Bosé pasó un mal momento en su casa de México.

Hasta ahora, las autoridades de Ciudad de México no se han pronunciado al respecto aunque, de acuerdo, con información de algunos medios, el intérprete de temas como Don Diablo y Si tu no vuelves no ha interpuesto ninguna denuncia por el asalto.

Bosé se mudó a México con sus hijos en 2018. Es intérprete de éxitos como "Si tú no vuelves" y "Morena mía" y en 2013 fue reconocido como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación por su destacada trayectoria y esfuerzos filantrópicos.

Con fama en toda Latinoamérica y en países europeos como Italia, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En los años setenta se convirtió rápidamente en un ídolo juvenil con éxitos consecutivos como Te Amaré, Anna, Bravo muchachos, Linda, entre otros. Luego siguió su carrera en el cine, sin dejar de lado a la música.