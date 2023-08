Preocupantes posteos del Negro Oro: "Siento o sé que el final se acerca"

Su paso por la conducción dejó una fuerte pelea con Cinthia Fernández, que se resolvió cuando la panelista dio un paso al costado hasta que el periodista terminara su reemplazo.

Instalado nuevamente en la vecina orilla, "El Negro" Oro realizó posteos en su cuenta de Instagram que alertaron a más de uno.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, escribió el conductor.

“Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma si es que tengo alma", continuó el periodista, quien horas más tarde aclaró que lo que le sucedió fue "un ataque de angustia": "Buen día, estoy bien. Fuerte ataque de angustia, sin ningún motivo. Pero aquí estoy tranquilo. Gracias".

Sin título-1.jpg Preocupación por los posteos del Negro Oro.

Oscar González Oro fijó su residencia en Uruguay en 2020, durante la pandemia de COVID y vive en el país vecino desde ese entonces. En los días que estuvo en la Argentina se lo vio visiblemente más delgado y él aclaró que se debe a que padece diabetes.

Mientras tanto, Cinthia Fernández siguió apuntando contra el "Negro: “El problema lo tiene él con sus formas, con cosas que tienen olor a naftalina. Hay cosas que no se tienen que aceptar más”.

Al tiempo que agregó contundente: “El señor tiene mucho olor a naftalina, no le gusta que las mujeres se explayen un cien por cien. Tiene unos modos de mierda”.

Dolina llega a Santiago del Estero por primera vez con "La Venganza será terrible"

El escritor, músico y conductor de radio Alejandro Dolina llegará el próximo 15 de septiembre por primera vez a la provincia de Santiago del Estero con su programa “La Venganza Será Terrible”, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de La Banda.

El popular conductor radial brindará una presentación en el Cine Teatro Municipal Renzi, informó el intendente de La Banda, Roger Nediani.

“Dolina no solo enriquecerá los festejos del 111º aniversario de La Banda, sino que también marcará un hito importante, al ser la primera vez que su programa `La Venganza Será Terrible´ se realizará en Santiago del Estero”, indicó.

En tal sentido, lanzó su invitación a toda la comunidad que “tendrá la oportunidad de ser parte de esta experiencia única y conocer de cerca una figura influyente en la cultura nacional”.

Nediani resaltó la importancia de contar con la presencia de Dolina en esta ocasión especial, ya que “es una figura que ha dejado una huella imborrable en el mundo cultural y del entretenimiento”.

“Nos enorgullece recibirlo en nuestra ciudad y ofrecer a nuestros ciudadanos una oportunidad única de disfrutar de su talento y sabiduría”, expresó.

Por su lado, Fabián Pérez, miembro de la organización del evento, reforzó el convite al anticipar que el lugar ofrecerá "distintas opciones para acomodar a los asistentes según sus preferencias".

“La venganza será terrible” es un programa de radio de más de tres décadas, que mezcla humor, teatro, música y reflexión; y, a su vez, se ha convertido en una plataforma itinerante que se emite desde distintas partes del país.