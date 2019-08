Sin embargo, a pesar de que la intervención quirúrgica fue exitosa, durante el proceso de recuperación, Suárez contrajo una neumonía infecciosa y fue derivado al sector de terapia intensiva en la Clínica CEMIC. Si bien desde el centro de salud los médicos no entregaron parte médico a la prensa, de todas maneras, según lo que que contó el periodista Luis Ventura, José se encuentra en muy grave estado.

Es por eso que sus hermanas, tanto La Chiqui como su gemela Goldie, consternadas por la situación, van a visitarlo todos los días durante las tardes. "Mi hermano está con un tema de salud que me tiene muy preocupada. Tengo la fe de que va a estar bien, pero me tiene preocupada", manifestó la diva quien tiene una relación muy estrecha con su hermano y se mostró muy preocupada por lo que viene aunque insistió con que tiene fe que las cosas se van a solucionar.

Mirtha siempre fue muy compinche de sus hermanos y así lo contó: "Yo con mis hermanos me veo todos los fines de semana y nos hablamos todos los días por teléfono", aseguró. Y enseguida se refirió a su hermano y además de hablar de los problemas de salud, le dedicó un sentido mensaje: "Mi hermano está con un problema de salud que me tiene muy preocupada, pero va a salir, va a salir... Le mandamos un beso a don José Martínez Suárez, lo mejor de la familia". Para Mirtha la unión con sus hermanos es más que importante y en cada uno de sus programas no solo los nombra sino que además comparte con ellos cada uno de los reconocimientos que recibe. "Somos muy unidos los tres, nos reunimos para hablar de nuestros padres, de cómo eran, de qué comíamos cuándo eramos chicos", dijo. "Mi mamá hacía la mayonesa más rica que yo comí en mi vida, y esas cosas las recordamos siempre. También conversamos sobre nuestra niñez en Villa Cañás. A mi me encanta encontrarme con mis hermanos".

Según destacó Mirtha, los tres Martínez Suárez tienen muy buena memoria. "Somos memoriosos, a veces vemos quién tiene más memoria", relató y dio a entender que José, le gana por leve ventaja a las mellizas. "Mi hermano se acuerda los repartos de las películas enteros: quién dirigió, quiénes actuaron, todo, todo... Somos tres memoriosos, tres personas grandes pero con un cerebro que yo agradezco todos los días".