Mirtha Legrand y Marcela Tinayre lloraron por Juana Viale

Esta fue la primera salida de La Chiqui, a dos semanas de recibir el alta médica tras recuperarse del Covid-19 que contrajo los días posteriores a la ceremonia de los premios Martín Fierro.

Juana Novia 2.jpg

Sentadas en primera fila, muy elegantemente vestidas, la abuela y la madre de Juanita no ocultaron la sorpresa y la emoción al verla aparecer bajando la escalera de punta en blanco con un vestido de novia diseñado por Gino Bogani.

Mirtha no pudo parar de llorar y el motivo fue porque Juana le había asegurado que no podía asistir y participar del desfile por tener que grabar una publicidad.

Al término de la gala, Santiago Sposato, el cronista de LAM (América) aprovechó la oportunidad para poder entrevistas a Mirtha Legrand y Marcela Tinayre. "Me siento estupendamente bien y emocionada con lo de Juana, una sorpresa increíble. Ella me dijo que no venía y Gino también, es cómplice", comentó entre risas la diva de los almuerzos.

Mirtha y Marcela.mp4

Con respecto a su regreso a la televisión se limitó a decir: "Hablen con Nacho Viale", por su nieto y productor general. "Tengo muchas ganas de volver a la tele, ya tendría que haber vuelto. Debería haber vuelto, pero en eso estamos", agregó.